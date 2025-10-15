Muere un inmigrante bajo custodia de ICE en Florida

Hasan Ali Moh’D Saleh, ciudadano jordano de 67 años, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), falleció en el Hospital Comunitario Larkin de Miami el 11 de octubre, según información oficial. La causa preliminar de la muerte fue un paro cardíaco.

De acuerdo a la información oficial, Saleh tenía antecedentes médicos importantes, que incluían hipertensión, cardiopatía, enfermedad renal y diabetes.

Saleh ingresó a Estados Unidos el 8 de marzo de 1994 como no inmigrante y posteriormente fue condenado por fraude a la asistencia social en 1994. Ese mismo año, obtuvo la residencia permanente legal. En 2018, Saleh fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude con cupones de alimentos y fraude electrónico, lo que le impuso una condena de 24 meses de prisión. El ICE lo localizó en 2019 tras sus condenas por delitos graves con agravantes.

Un juez de inmigración ordenó la deportación de Saleh a Jordania en 2020 y estuvo en libertad bajo supervisión, sin embargo, fue arrestado de nuevo en 2025 en Pompano Beach, Florida, para iniciar un proceso de deportación.

Esta sería la segunda muerte de un inmigrante bajo custodia de ICE en lo que va del año fiscal 2026, que inició el pasado 1 de octubre.

El mexicano Leo Cruz-Silva, de 34 años, falleció el pasado 4 de octubre en la cárcel del condado de Ste. Genevieve, Missouri.

ICE contabilizó en el año fiscal 2025 al menos 21 muertes de inmigrantes bajo su custodia igualando el número de fallecimientos de 2020 en plena pandemia.

El pasado domingo también se reportó la muerte de dos inmigrantes en El Paso (Texas). Axel Evarado Iquic-Sequen, de 30 años, de Guatemala, y Manuel Mateo López, de 22 años, de México, fallecieron cuando el vehículo en el que viajaban con otros cinco indocumentados se estrelló al tratar de huir de la Patrulla Fronteriza.

