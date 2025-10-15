Qué debes hacer como inmigrante cuando recibes un Aviso de Comparecencia del DHS

Desde que la administración Trump asumió su segundo mandato, más de dos millones de inmigrantes han sido deportados, según el último reporte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En miles de casos, previamente recibieron un Aviso de Comparecencia (NTA), documento que da inicio formal al proceso de deportación ante un juez de inmigración.

El NTA, identificado con el formulario I-862, es emitido por el DHS a través de alguna de sus tres agencias principales: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Recibir este aviso no significa una deportación inmediata, pero sí implica que el gobierno considera al inmigrante “inadmisible o removible” bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Qué información contiene el Aviso de Comparecencia y cómo actuar

El Aviso de Comparecencia incluye datos fundamentales sobre el caso específico del inmigrante que lo recibe. Según el Departamento de Justicia (DOJ), algunos de los puntos más relevantes son:

Número de expediente (A-number): un identificador único que el gobierno asigna a cada persona.

un identificador único que el gobierno asigna a cada persona. Dirección actual: es esencial que el migrante mantenga su dirección actualizada mediante el Formulario EOIR-33/IC . No hacerlo puede provocar que pierda avisos importantes de la Corte.

es esencial que el migrante mantenga su dirección actualizada mediante el . No hacerlo puede provocar que pierda avisos importantes de la Corte. Hechos y alegaciones: el DHS explica por qué considera que la persona no cumple con las condiciones para permanecer en el país.

el DHS explica por qué considera que la persona no cumple con las condiciones para permanecer en el país. Cargos: se detallan las disposiciones legales de la INA en las que se basa la supuesta inadmisibilidad.

se detallan las disposiciones legales de la INA en las que se basa la supuesta inadmisibilidad. Orden de comparecencia: indica la fecha, hora y lugar donde el migrante deberá presentarse ante un juez. Si esta información no aparece en el documento, el tribunal enviará una notificación por separado.

Si recibes un NTA, el primer paso es no ignorarlo. El inmigrante debe leer cuidadosamente la información, conservar el documento y, de ser posible, consultar de inmediato con un abogado de inmigración. Un especialista puede revisar los cargos, detectar errores y presentar una defensa adecuada.

En la primera audiencia, el juez preguntará si las alegaciones del NTA son correctas. En ese momento, el inmigrante puede negarlas o corregir errores. También puede presentar pruebas y argumentos legales que respalden su caso, como solicitudes de asilo, ajustes de estatus o peticiones familiares.

Pero es fundamental que asistas. No presentarse a la cita, bajo cualquier excusa, puede tener consecuencias graves: el juez puede emitir una orden de deportación en ausencia, sin que la persona tenga oportunidad de defenderse.

De acuerdo con el DOJ, antes de una deportación definitiva, el individuo puede solicitar beneficios o alivios migratorios, como la salida voluntaria, el asilo político o la cancelación de deportación.

El escenario actual también indica ahora el riesgo de ser detenido por agentes de ICE es inminente. Incluso, hay inmigrantes que han sido arrestados al salir de su audiencia. Sin embargo, un error o una ausencia injustificada puede marcar la diferencia entre la permanencia legal y la deportación.

