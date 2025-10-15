Maestros de Chicago afirman que medidas migratorias cerca de escuelas asusta a niños e interrumpe clases

Conforme se consolida la política migratoria impulsada por Donald Trump, la tensión y el miedo se esparcen en Chicago, como ejemplo, un profesor afirmó que el gas lacrimógeno usado por agentes se desplazó hacia el patio de recreo de una escuela, obligando a los alumnos y al personal del recreo a permanecer en el interior.

Además, un video viral grabado cerca de otra escuela mostró a agentes del orden sacando a rastras a una mujer de su camioneta y tirándola al suelo. Además, los alumnos afirman haber visto vehículos de ICE en sus barrios, lo que les ha provocado miedo, según un profesor.

Bajo ese contexto, los educadores dicen que esos incidentes y otros que han tenido lugar a medida que los agentes federales de inmigración aumentan los arrestos en Chicago están alterando sus trabajos, trastornando sus comunidades y traumatizando a sus estudiantes.

“Todos están muy ansiosos”, dijo Sheena Shukla, trabajadora social escolar de las Escuelas Públicas de Chicago. “¿Se imaginan decirle a un niño de 12 años que hay gente que podría querer llevarse a su familia? No podemos proteger a nuestros hijos de estas realidades, así que les brindamos un nivel de apoyo que puedan comprender”.

En respuesta, el personal escolar ha organizado equipos para informar y responder a la actividad de Inmigración y Control de Aduanas en sus escuelas, lo que incluye patrullar el área, mantener informados a los padres preocupados y ayudar a escoltar a algunas familias hacia y desde la escuela, según miembros del Sindicato de Maestros de Chicago.

Por su parte, el distrito de las Escuelas Públicas de Chicago indicó que, si bien se ha observado actividad policial cerca de algunas escuelas, no se han registrado incidentes dentro de sus escuelas e instalaciones.

No obstante, el distrito y el Sindicato de Maestros de Chicago han estado emitiendo directrices y tomando medidas para prepararse para la aplicación de las leyes federales de inmigración desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero.

La escuela sigue siendo el lugar más seguro y mejor para los estudiantes. El personal de CPS cuenta con protocolos de seguridad, que incluyen cómo responder si representantes federales intentan acceder a la propiedad escolar o interactuar con estudiantes o personal, declaró el distrito.

El distrito también ha expresado abiertamente su falta de colaboración con las agencias federales de inmigración, incluyendo ICE. Los agentes no podrán acceder a sus escuelas a menos que presenten una orden judicial penal válida firmada por un juez federal, declaró el distrito en su comunicado.

