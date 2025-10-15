El permiso de viaje para inmigrantes aumenta a $1,000 dólares, confirmó USCIS

A partir del 16 de octubre, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzará a aplicar el nuevo costo de permiso de permanencia temporal, conocido como ‘parole’, que sirve también como permiso de viaje para ciertos inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una notificación en el Registro Federal para implementar la tarifa aprobada por el Congreso bajo la Ley de Reconciliación H.R. 1.

“La tarifa para el año fiscal 2025 es de $1,000 y está sujeta a ajustes anuales por inflación”, recordó USCIS. “Usted debe pagar esta tarifa cuando se le otorgue el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos, a menos que cualifique para una excepción”.

La agencia aclaró que cobrará la tarifa si la persona está físicamente en Estados Unidos, pero el costo se cubirá una vez que el inmigrante reciba notificación por parte de USCIS de que su caso será aprobado.

El costo deberá cubrirse en cada ocasión que las autoridades migratorias renueven el permiso.

“Si determinamos que podemos aprobar su solicitud de permiso de permanencia temporal o la renovación del permiso de permanencia temporal, y se requiere el pago de la tarifa de inmigración para el permiso de permanencia temporal, le notificaremos que debe pagar esta tarifa antes de que podamos aprobar su solicitud”, indicó USCIS. “La notificación incluirá las instrucciones de pago y una fecha límite”.

Aunque haya intención de aprobación del permiso, la agencia migratoria aclaró que no se otorgará el ‘parole’ a menos que se cubra la tarifa correspondiente, el cual debe realizarse en el plazo que será notificado.

USCIS insistió a las personas que realizan trámites con el Formulario I-131 o Solicitud de Documentos de Viaje, Documentos de Permisos de Permanencia Temporal, Registros de Entrada/Salida, en que no deben pagar el proceso, ya que se cobrará cuando se notifique que será aprobado.

“La tarifa de inmigración para el permiso de permanencia temporal se cobrará al momento de obtener el permiso de viaje a Estados Unidos”, se aclaró.

Aunque hay cierre de gobierno del presidente Donald Trump, las agencias migratorias operan prácticamente al ciento por ciento.

“Nuestro trabajo crucial no se detiene durante el cierre gubernamental causado por los demócratas”, indicó la agencia. “Nos mantenemos firmes en salvaguardar nuestro país al proteger la inmigración legal”.