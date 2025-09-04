USCIS podrá ordenar deportaciones sobre casos de Green Card y otras visas

La oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ampliará su fuerza policiaca para investigaciones, pero también para arrestos y deportaciones de inmigrantes de quienes que cometan fraude en casos migratorios, como Green Card.

Desde el inicio de la segunda administración del presidente Donald Trump, la agencia ha hecho modificaciones para reforzar las investigaciones de casos migratorios para todo tipo de beneficios, con un enfoque particular en los matrimonios.

En marzo, lanzó una campaña en redes sociales sobre los matrimonios fraudulentos, amagando con arrestos y deportaciones.

“El fraude matrimonial perjudica la fiabilidad de nuestro sistema migratorio”, declaró el USCIS el 1 de marzo. “Casarse solo para recibir beneficios migratorios es un delito y puede conllevar la deportación, el arresto y multas cuantiosas”.

Ahora la agencia aumenta su equipo de investigación, autorizado en mayores facultades “para investigar, arrestar y presentar a juicio a quienes violen las leyes de inmigración estadounidenses”.

La agencia publicó hoy la nueva regla que le permitirá aumentar sus acciones de aplicación de la ley a nivel federal, una iniciativa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfocadas al fraude y casos sobre seguridad pública.

“USCIS siempre ha sido una agencia de cumplimiento de la ley. Al defender la integridad de nuestro sistema de inmigración, hacemos cumplir las leyes de esta nación. Dado que la secretaria Noem delegó autoridades legales para ampliar las capacidades de aplicación de la ley de la agencia, esta norma nos permite cumplir con nuestra crucial misión”, dijo el director de USCIS, Joseph B. Edlow.

Los investigadores de USCIS también ampliarán su coordinación con otras agencias de aplicación de la ley, incluidos oficiales del DHS.

“Este momento histórico abordará mejor los delitos migratorios, responsabilizará a quienes cometen fraude migratorio y actuará como un multiplicador de fuerza para el DHS y nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo”, agregó Edlow.

Procesamiento de deportaciones

En su labor, USCIS tiene una colaboración con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero ahora será más estrecha para deportaciones aceleradas.

“Mediante estas nuevas facultades, el director de USCIS tiene la autoridad para ordenar la deportación acelerada e investigar violaciones civiles y penales de las leyes de inmigración dentro de la jurisdicción de USCIS”, agregó la agencia en un reporte.

Ahora los agentes no tendrán que enviar los casos a otras agencias, sino que podrán liderar las investigaciones y luego coordinar los procesos subsecuentes.

“Esto permitirá que ICE, HSI y ERO se concentren en desmantelar la delincuencia transnacional y en capturar y deportar a inmigrantes indocumentados”, indicó la agencia. “El USCIS podrá gestionar con mayor eficiencia la acumulación de extranjeros que buscan explotar nuestro sistema de inmigración mediante fraude, procesarlos y expulsarlos del país”.

La agencia migratoria reclutará a más agentes para las nuevas facultades de aplicación de la ley, según el plan que será publicado en el Registro Federal el 5 de septiembre.

Las nuevas acciones comenzarán a implementarse en 30 días.