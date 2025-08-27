La administración Trump restablece las verificaciones vecinales para los solicitantes de ciudadanía

La administración de Donald Trump anunció el martes que comenzará a entrevistar a vecinos y colegas de algunos inmigrantes que solicitan la ciudadanía estadounidense, restableciendo una práctica que no se ha utilizado desde la administración de George H.W. Bush.

En un memorando de política de la Agencia de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) fechado el 22 de agosto, pero publicado el martes, la agencia indicó que pondría fin a una exención de varias décadas al requisito de dichas investigaciones personales como requisito para la naturalización.

Si bien la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) de 1965 exige estas verificaciones de vecindario, el gobierno de Estados Unidos no las ha aplicado desde la década de 1990. En cambio, los funcionarios estadounidenses han recurrido al FBI para realizar verificaciones de antecedentes.

Las verificaciones vecinales implicarían investigaciones in situ de los aplicantes por parte de funcionarios de USCIS, que podrían incluir entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes.

Las investigaciones gubernamentales se llevarían a cabo para determinar si los solicitantes cumplen con los requisitos para la ciudadanía estadounidense, que incluyen demostrar buena conducta moral, acatar la Constitución de los Estados Unidos y estar “bien dispuesto a contribuir al buen orden y la felicidad de los Estados Unidos”.

Para calificar para la ciudadanía estadounidense, los solicitantes generalmente deben haber vivido en Estados Unidos durante tres o cinco años como residentes permanentes legales.

Además, no deben tener antecedentes penales graves y aprobar un examen de educación cívica y de inglés.

Ceremonia de naturalización en EE.UU. Crédito: Bebeto Matthews | AP

El USCIS puede solicitar información al extranjero que busca la naturalización para fundamentar su decisión sobre la realización de la investigación del vecindario, como cartas testimoniales de vecinos, empleadores, compañeros de trabajo y socios comerciales que conozcan al extranjero y puedan proporcionar información fundamentada sobre él, incluido cualquiera de los requisitos para la naturalización.

El memorando dice que la agencia alentará a los solicitantes a presentar estas cartas de manera proactiva y considerará los testimonios como parte de su decisión de realizar controles en persona del lugar de trabajo del solicitante y los alrededores de su hogar.

Este cambio es la última medida de la administración Trump para agregar requisitos o pasos al proceso de inmigración legal.

Entre los cambios más recientes, USCIS informó en agosto que examinaría más de cerca el requisito de “buen carácter moral” para la ciudadanía estadounidense e investigaría las opiniones y actividades “antiamericanas” de quienes solicitan tarjetas verdes, permisos de trabajo y otros beneficios de inmigración.

CBS News informó previamente sobre la decisión de restablecer las verificaciones vecinales.

