Oficiales de USCIS calificarán a discreción a inmigrantes que consideren “antiamericanos”

En la evaluación de solicitudes migratorias, los oficiales de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) considerarán cualquier mensaje o acción “antiamericana” para determinar, en forma discrecional, si un inmigrante merece o no ser aprobado.

Esto incluye: 1) solicitudes previas de libertad condicional de extranjeros, 2) cualquier participación en organizaciones antiamericanas o terroristas, y 3) así como evidencia de actividad antisemita.

“Los beneficios de Estados Unidos no deben otorgarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas”, declaró el portavoz del USCIS, Matthew Tragesser.

Agregó que la agencia tiene como objetivo implementar “políticas y procedimientos que erradiquen el antiamericanismo”, aunque la descripción que se realiza es muy general y de mantiene la decisión discrecional de los oficiales que revisan los casos.

“Los beneficios migratorios, incluyendo vivir y trabajar en Estados Unidos, siguen siendo un privilegio, no un derecho”, agregó Tragesser.

La oficina migratoria indicó que amplió los tipos de beneficios que se someten a verificación en redes sociales, pero también serán sometidos a “las revisiones de actividad antiamericana”.

“La actividad antiamericana será un factor abrumadoramente negativo en cualquier análisis discrecional”, indica la agencia.

Los oficiales migratorios deben seguir el nuevo Manual de Políticas.

“[Se evaluará si] un extranjero haya respaldado, promovido, apoyado o de alguna manera adoptado las opiniones de una organización o grupo terrorista, incluyendo extranjeros que apoyan o promueven ideologías o actividades antiamericanas, terrorismo antisemita y organizaciones terroristas antisemitas, o que promueven ideologías antisemitas”, indica le memorando.

Esa política sobre mensajes antisemitas ya había sido establecida por USCIS, pero ahora la expande.

“Al realizar un análisis discrecional, los funcionarios del USCIS considerarán si la solicitud de admisión o permiso de permanencia temporal de un extranjero se presentó de conformidad con todas las leyes, regulaciones y políticas aplicables vigentes en ese momento”, indica.

Además de la permanencia temporal –con diversos tipos de visa– se evaluarán las solicitudes de inversionista EB-5 sobre “casos que involucren amenazas al interés nacional, fraude, engaño, tergiversación y uso indebido delictivo”.

La guía aplicará en forma inmediata, tanto para casos ya en proceso de evaluación, como aquellos que lleguen a partir de la publicación de las reglas.

