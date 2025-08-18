USCIS aumentará rigor en revisar “buen carácter moral” para la ciudadanía

El gobierno del presidente Donald Trump aumentará el rigor en la revisión del llamado “buen carácter moral” (GMC, por sus siglas en inglés) para evaluar las peticiones de naturalización.

Desde mayo, USCIS ya había lanzado una advertencia sobre el GMC, alertando a los inmigrantes a no aplicar por ningún beneficio migratorio si no tenían “buen carácter moral”.

La nueva directiva de la agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) hizo modificaciones a sus reglas que instruye ahora a sus funcionarios que consideren factores adicionales al determinar las personas que solicitan esta protección migratoria tienen “buen carácter moral”.

Si bien ese escrutinio no ha sido laxo en los últimos años, la nueva disposición no solamente contempla posibles delitos o procesos judiciales que haya enfrentado una persona, eso incluía delitos graves y violencia familiar, uso de drogas, entre otros.

Ahora, además de esa revisión sobre delitos, los oficiales migratorios que revisen las peticiones de Green Card deberá hacer una evaluación conjunta.

“Entre otros factores de elegibilidad, los extranjeros que solicitan la naturalización deben demostrar que han sido y siguen siendo personas de buen carácter moral (GMC)”, dice el documento emitido el 15 de agosto. “Evaluar el GMC implica más que una revisión mecánica y superficial centrada en la ausencia de irregularidades. Implica una evaluación integral del comportamiento del extranjero, su adhesión a las normas sociales y sus contribuciones positivas que demuestran afirmativamente un buen carácter moral”.

Eso incluye también si la persona paga impuestos o ha tenido retrasos en ese pago, incluso cómo es su comportamiento en casos de manutención infantil.

USCIS ya había confirmado a este diario que reforzaría las revisiones de cada petición migratoria, por lo que ha hecho varias modificaciones a procesos de Green Card o Residencia Legal Permanente y otro tipo de visas, incluidas las de trabajo.

“Naturalizarse como ciudadano estadounidense significa ser un miembro activo y responsable de la sociedad, no solo tener derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos”, agrega el memorando.

Se sugiere a las personas que buscan obtener la ciudadanía evaluar su caso con un abogado certificado, a fin de evitar problemas de rechazo de las peticiones y pérdida de tiempo y dinero.

Sigue leyendo:

· USCIS negará Green Card a quienes publiquen mensajes contra judíos en redes sociales

· ¿Es legal exigir a indocumentados registrarse ante USCIS?

· Gobierno de Trump contra indocumentados: DHS advierte que se autodeporten y no regresen