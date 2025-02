Gobierno de Trump contra indocumentados: DHS advierte que se autodeporten y no regresen

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem anunció el martes que se aplicará plenamente la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que creó múltiples herramientas para rastrear a los inmigrantes indocumentados y obligarlos a abandonar el país voluntariamente.

El DHS informó en un comunicado que para obligar a los inmigrantes indocumentados a realizar su “autodeportación” se han implementado campañas con anuncios que circularan en todo el país.

Además se castigará a los extranjeros que no cumplan con la autodeportación con sanciones penales porque:

No abandonen voluntariamente los Estados Unidos.

No se registren ante el gobierno federal ni se les tomen las huellas digitales.

No informen al gobierno federal sobre los cambios en su dirección.

Según la información compartida por el vocero respecto a la autodeportación: “El hecho de que un extranjero no abandone los Estados Unidos es un delito que podría resultar en una multa económica significativa. El hecho de que un extranjero no se registre es un delito que podría resultar en una multa, prisión o ambas. Durante décadas, esta ley ha sido ignorada, pero ya no lo es”.

Según el DHS: “Obligar a la autodeportación masiva es un camino más seguro para los extranjeros y las fuerzas del orden, y ahorra dinero de los contribuyentes estadounidenses, además de conservar los valiosos recursos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) necesarios para mantener seguros a los estadounidenses”.

Un portavoz del DHS dijo que:

“El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro para quienes se encuentran en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora. Si se va ahora, puede tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano.

“La administración Trump aplicará todas nuestras leyes de inmigración; no elegiremos qué leyes aplicaremos. Debemos saber quién está en nuestro país para la seguridad de nuestra patria y de todos los estadounidenses”.

El DHS informó que los extranjeros ilegales pueden registrarse aquí.

Este anuncio se produce poco después de una campaña publicitaria nacional e internacional que advierte a los inmigrantes ilegales que se autodeporten y no entren.