Juez bloquea orden de Trump para suspender aceptación de refugiados

El juez Jamal Whitehead, de la Corte de Distrito Oeste del estado de Washington, bloqueó el intento del presidente Donald Trump para suspender el sistema de admisión de refugiados en Estados Unidos.

Si bien el juez Whitehead, que despacha en el tribunal en Seattle, reconoció que el presidente en turno tiene influencia sobre el programa de refugiados, su poder es limitado.

“El presidente tiene una discreción sustancial”, dijo “Pero esa autoridad no es ilimitada”.

La orden ejecutiva del presidente Trump afectó a aquellos refugiados que ya tenían autorización de viaje a EE.UU. para su reasentamiento, por lo que varias organizaciones que ayudan a estos inmigrantes presentaron la demanda el 10 de febrero pasado.

La demanda Pacito v. Trump fue la primera que impugna la orden ejecutiva (EO, en inglés) del presidente Trump que suspende el programa de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos (USRAP), así como los esfuerzos de la Administración Trump para afectar el USRAP al retener sus fondos asignados por el Congreso, para el procesamiento y los servicios de refugiados, acusaron las organizaciones demandantes.

La demanda fue presentada por el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) en nombre de Church World Service (CWS), HIAS y Lutheran Community Services Northwest (LCSNW), las cuales trabajan para el reasentamiento de refugiados en EE.UU.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que la orden de Trump estaba dentro de su autoridad, a fin de negar la entrada a extranjeros, al considerar que “sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

La Administración Trump prevé presentar una apelación de emergencia contra la decisión del juez Whitehead.

La demanda Pacito v. Trump fue asignada con tal nombre por el caso de uno de los inmigrantes demandantes, un congoleño quien huyó de la guerra cuando tenía 13 años.

“Cuando me dieron la oportunidad de mudarme a Estados Unidos, sentí que me habían dado una segunda oportunidad en la vida”, dijo Pacito cuando se presentó la demanda. “Mi familia vendió nuestras pertenencias y compró ropa y zapatos nuevos para nuestra nueva vida en Estados Unidos, pero el día antes de que teníamos que viajar recibí una llamada diciendo que nuestro vuelo había sido cancelado. […] Nos dijeron que el presidente Trump había cancelado todos los viajes de refugiados. Ahora no sé qué vamos a hacer, no tenemos nada”.

Además de Pacito, hay otros demandantes: Esther, Josephine, Sara, Alyas, Marcos, Ahmed y Ali, quienes formaron la acción colectiva de conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil. La decisión del juez no solamente los beneficia a ellos, sino a otros refugiados.

“El presidente Trump no puede anular la voluntad del Congreso de un plumazo”, consideró en su momento Melissa Keaney, abogada supervisora ​​sénior de litigios estadounidenses en IRAP. “Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de proteger a los refugiados, y cuanto más se prolongue esta suspensión ilegal, más nefastas serán las consecuencias”.