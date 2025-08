USCIS modificará examen de ciudadanía para priorizar que inmigrantes hablen inglés

El examen para obtener la ciudadanía de Estados Unidos será modificado con dos acciones clave: priorizar el uso del inglés, como ordenó el presidente Donald Trump, además de modificar la prueba de civismo.

“Tenemos un deber solemne establecido por el Congreso, y el Congreso dejó muy claro que poder conversar en inglés y leer en inglés es parte de esto, es una parte imperativa de esto”, dijo Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en una entrevista en Fox News. “El presidente ha emitido una orden ejecutiva, convirtiendo el inglés en el idioma nacional, queremos asegurarnos de que estamos cumpliendo con esa orden ejecutiva”.

El funcionario se refiere a la orden ejecutiva del 1 de marzo “Designación del inglés como idioma oficial de los Estados Unidos”, con la que el republicano pide a dependencias federales reducir los servicios de traducción considerados “innecesarios”, derogando una orden del expresidente Bill Clinton, para que las agencias ofrecieran información en otros idiomas críticos, como español.

El otro aspecto al que Edlow se refiere es al examen cívico, que actualmente obliga a los inmigrantes en proceso de naturalización a memorizar 100 preguntas sobre la historia y la estructura de gobierno de Estados Unidos.

Si en el examen de naturalización la persona responde seis preguntas aleatorias correctamente, el oficial de USCIS considera que el inmigrante aprobó.

“Creo que el examen debe reflejar la letra y el espíritu de la intención del Congreso al aprobar la ley. Es importante que la gente entienda inglés, nuestra historia y nuestro gobierno”, dijo Edlow. “Y la forma en que está redactado y ejecutado el examen es demasiado fácil. No es que las preguntas actuales no sean las adecuadas, sino que no hay suficientes para que la gente realmente comprenda quiénes somos como país y como ciudadanos. […] En última instancia, memorizar 90 o 100 preguntas es insuficiente para aprobar y luego solo tener que responder seis”.

Edlow justificó el plan de modificar la prueba como una forma de mantener el “Sueño Americano” e insistió en que hablar inglés será una prioridad.

Un examen conocido y criticado

USCIS busca revertir el examen de ciudadanía de 2020 –durante el primer gobierno de Trump– lo que aumentaría el número de preguntas a 128 y el número de respuestas correctas necesarias para aprobar a mínimo 12 de 20.

Todavía no se especifican los cambios sobre el dominio de inglés, pero es posible que se muestren fotografías de actividades cotidianas, además del clima o algún tipo de comida que se pedirá a las personas que describan.

El examen de 2020 había cancelado el de 2008, al cual se retornó cuando el presidente Joe Biden asumió la presidencia.

El American Immigration Council recordó que para el examen del 2008, “el gobierno consultó a más de 150 organizaciones, incluyendo educadores, historiadores y expertos en inglés como segunda lengua, durante siete años antes de lanzarlo”.

Además se realizaron diversas pruebas, para confirmar que el examen fuera exigente, pero apto.

La organización Federation for American Immigration Reform (FAIR) defiende el plan del presidente Trump y considera que quienes se oponen son aquellos que defienden “fronteras abiertas”.

“La filosofía que sustenta esta medida es común a todo el lobby antifronteras y se reduce a querer otorgar la ciudadanía estadounidense al mayor número posible de personas nacidas en el extranjero, priorizando su deseo de obtener este gran beneficio, en lugar de priorizar la calidad sobre la cantidad”, dice un análisis de esa organización. “En consonancia con esta filosofía, las administraciones anteriores trataron la naturalización como un derecho libremente otorgado, no como un privilegio que se gana”.

