Fiscales estatales van contra el DHS por arrestos indiscriminados de inmigrantes; denuncian daños a las familias

Una coalición de fiscales generales acudió a una corte federal de apelaciones para respaldar una demanda contra las detenciones de inmigrantes sin orden judicial realizadas por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al considerar que estas operaciones incumplen los requisitos legales y generan consecuencias para las familias y las comunidades.

El grupo presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia en apoyo al litigio Escobar-Molina contra el DHS, que cuestiona la política federal de efectuar arrestos civiles de inmigración sin una orden judicial.

La legislación federal establece que los agentes pueden realizar determinadas detenciones migratorias sin orden únicamente cuando existen motivos fundados para creer que una persona se encuentra ilegalmente en el país y que podría escapar antes de que se obtenga una orden. Los fiscales sostienen que los agentes federales omiten habitualmente la evaluación individualizada del riesgo de fuga.

William Tong, fiscal general de Connecticut, acusó al gobierno del presidente Donald Trump de aplicar medidas que, según dijo, afectan a personas y negocios que no representan necesariamente una amenaza para la seguridad pública.

“Trump dijo que iba a deportar a los delincuentes violentos. En cambio, está aterrorizando a las comunidades con arrestos sin orden judicial, plagados de errores y sin fundamento, que han separado a padres e hijos y paralizado negocios locales”, declaró Tong. El funcionario también criticó las consecuencias de los operativos migratorios y reclamó que las autoridades respeten las garantías legales.

“Sus acciones hiperagresivas, apresuradas y caóticas han causado muertes y lesiones innecesarias. Existe una razón por la que el debido proceso básico existe en los Estados Unidos de América, y Trump necesita aprender a respetar la ley”, agregó.

#20Oct | Una coalición de fiscales generales de Estados Unidos presentó un documento ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia en apoyo de una demanda que impugna los arrestos de inmigrantes sin orden judicial por parte de agentes del Departamento de? pic.twitter.com/omIytg6XJt — El Diario (@eldiario) October 20, 2026

Fiscales alertan sobre consecuencias para las comunidades inmigrantes

Los fiscales generales argumentan que las prácticas cuestionadas han repercutido en distintos aspectos de la vida cotidiana, desde la asistencia escolar y las actividades agrícolas hasta el acceso a servicios médicos y la estabilidad económica de las familias.

En Connecticut, según el escrito, las operaciones migratorias han contribuido a que algunos estudiantes falten a clases, trabajadores eviten buscar atención médica y comunidades inmigrantes desconfíen de las autoridades locales.

También cuestionaron que algunos agentes utilicen pasamontañas, gafas oscuras, ropa de civil y vehículos sin distintivos, además de negarse a identificarse durante los operativos. A juicio de los funcionarios, estas prácticas aumentan el temor y la incertidumbre. La coalición sostiene que los estados tienen un interés sustancial en garantizar que la aplicación de las leyes migratorias respete los límites establecidos por el Congreso, preserve la confianza pública y evite detenciones que no cumplan los requisitos legales.

Los territorios representados por los fiscales albergan, en conjunto, a más de 30 millones de inmigrantes, equivalentes a cerca del 19% de la fuerza laboral estadounidense, de acuerdo con la información presentada. El litigio recibió una primera resolución judicial el 2 de diciembre de 2025, cuando un tribunal federal de distrito en Washington concedió parcialmente una solicitud de medida cautelar preliminar.

La coalición está conformada por los fiscales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.

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