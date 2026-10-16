California demanda 100 veces a Trump y acusa al ICE de sembrar miedo en los tribunales

California volvió a llevar al gobierno de Donald Trump ante los tribunales, esta vez para frenar los arrestos de inmigrantes por motivos migratorios dentro y cerca de los juzgados estatales. La demanda, presentada por el fiscal general Rob Bonta, marca el litigio número 100 del estado contra la administración republicana en menos de dos años y reabre el debate sobre el alcance de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Bonta sostiene que las detenciones de personas por infracciones civiles de inmigración en instalaciones judiciales interfieren con el funcionamiento de la justicia y vulneran derechos fundamentales. El fiscal advirtió que el temor a ser arrestados está alejando a víctimas y testigos de los tribunales, con consecuencias para procesos penales.

“Hemos visto cómo se han retirado cargos penales graves y cómo casos enteros se han visto comprometidos porque las víctimas y los testigos tienen demasiado miedo de acudir al juzgado a declarar”, afirmó Bonta, según Los Angeles Times.

El funcionario calificó como un “hito aleccionador” que California haya tenido que demandar tantas veces al gobierno federal y acusó a Trump de actuar de manera reiterada contra los límites legales de su cargo.

El temor a ser detenido cambia el rumbo de los juicios

El impacto de estas operaciones, según abogados consultados para el reportaje, ya se refleja en casos concretos. Alejandro Barraza, abogado penalista y de inmigración, relató que uno de sus clientes fue arrestado después de una audiencia en Riverside y otro al salir de un juzgado en Rancho Cucamonga.

Un tercer cliente decidió declararse culpable en lugar de enfrentar un juicio con jurado, pese a que su abogado consideraba que tenía argumentos para defenderse. El motivo, explicó Barraza, fue el miedo a que agentes federales lo detuvieran si regresaba al tribunal.

“Las víctimas están perdiendo. Nuestros clientes están perdiendo su derecho al debido proceso. Todos están perdiendo”, dijo el abogado.

Los arrestos cerca de los juzgados aumentaron tras el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. En mayo de ese año, un memorando del ICE autorizó acciones civiles de control migratorio en esos lugares cuando los agentes contaran con información fiable sobre la presencia de las personas buscadas.

California refuerza la batalla legal contra Trump

La nueva demanda también llega después de que un juez federal en San Francisco anulara en junio las políticas ampliadas de detención del ICE en juzgados a nivel nacional. La administración Trump apeló esa decisión.

Además, el gobernador Gavin Newsom promulgó recientemente una ley estatal que amplía las protecciones para quienes acuden a instalaciones judiciales, incluso en vías públicas situadas a menos de 305 metros de ellas, con excepciones para detenciones respaldadas por órdenes judiciales válidas.

El ICE ha defendido estos arrestos como una estrategia de “sentido común” para localizar a personas cuando las autoridades saben dónde encontrarlas. La Casa Blanca, por su parte, no ha fijado su postura sobre la nueva demanda.

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