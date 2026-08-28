ICE firma contrato de $16.7 millones por 6,000 guantes de descarga eléctrica para agentes

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevará a sus operaciones una nueva herramienta de uso de la fuerza que ya genera cuestionamientos en Washington. La agencia adjudicó un contrato de $16.7 millones para adquirir 6,000 guantes capaces de administrar descargas eléctricas, de acuerdo con documentos federales citados por CBS News.

El acuerdo, firmado con la empresa de Kentucky Compliant Technologies LLC, tiene una duración de seis meses e incluye los guantes, equipo de apoyo y servicios. Cada dispositivo tiene un precio de $2,495, según los registros revisados por el medio estadounidense.

Un guante que puede dar descargas

El dispositivo es conocido como G.L.O.V.E., siglas en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter. A simple vista funciona como un guante convencional para agentes, pero puede activar un modo eléctrico cuando entra en contacto directo con la piel.

ICE sostiene que la tecnología puede utilizarse durante arrestos, traslados de detenidos y situaciones de resistencia, con la intención de ofrecer a sus agentes una alternativa al uso de armas más graves.

En los documentos de adquisición, la agencia describe los dispositivos como herramientas de “distracción conductiva y desescalada” y argumenta que podrían reducir la necesidad de recurrir a la fuerza física o a armas de fuego.

La propia agencia justificó la compra al señalar que actualmente no cuenta con un dispositivo de uso de fuerza sin armas que pueda emplearse en situaciones de alta tensión.

Sin embargo, los documentos no detallan completamente las medidas de seguridad que acompañarán el despliegue.

El manual de Compliant Technologies establece que los agentes deben dar a una persona una oportunidad razonable para cooperar antes de utilizar la fuerza. También recomienda limitar la descarga a un máximo de 15 segundos, salvo que exista un riesgo mayor.

Demócratas cuestionan la compra

La adquisición provocó una reacción inmediata de legisladores demócratas. La senadora Catherine Cortez Masto, de Nevada, y otros 15 senadores pidieron al ICE cancelar la compra y reclamaron información sobre capacitación, supervisión y reglas para utilizar los dispositivos.

Los legisladores advirtieron que una herramienta capaz de provocar una descarga eléctrica durante detenciones civiles de inmigración plantea dudas sobre proporcionalidad, seguridad médica y derechos constitucionales.

El Departamento de Seguridad Nacional defendió la decisión. Un portavoz dijo al medio citado que las críticas son un intento de poner en riesgo a los agentes y aseguró que ICE revisa sus herramientas para garantizar que cumplan con las políticas y normas aplicables.

El funcionario añadió que el personal está “altamente capacitado en tácticas de desescalada”.

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