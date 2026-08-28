ICE enfrenta en California una ley que busca frenar sus guantes de descarga eléctrica

California se mueve contra una nueva herramienta que podría terminar en manos de agentes federales de inmigración. Legisladores estatales impulsan el AB 2760, una propuesta que busca prohibir los guantes eléctricos utilizados por fuerzas del orden, incluidos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La iniciativa tomó fuerza después de que Associated Press revelara que el Departamento de Seguridad Nacional contemplaba destinar entre $10 millones y $20 millones para adquirir estos dispositivos de Compliant Technologies. Pero este viernes la misma agencia informó que ICE ya adjudicó un contrato de $16.7 millones para comprar 6,000 pares, elevando la presión sobre California.

El proyecto fue presentado por la asambleísta demócrata LaShea Sharp-Collins y plantea impedir que agencias locales, estatales y federales posean, utilicen o compren guantes de descarga eléctrica en California con fondos estatales. La propuesta avanza con rapidez ante el cierre de la sesión legislativa, previsto para el 31 de agosto.

Un dispositivo bajo escrutinio

El modelo CTG-5 G.L.O.V.E. tiene apariencia de guante de trabajo y puede generar una descarga de hasta 380 voltios al hacer contacto con el cuerpo. La empresa sostiene que su potencia es menor que la de un Taser convencional y que puede servir para controlar situaciones de riesgo.

Sus críticos cuestionan que se incorpore a operaciones de control migratorio. La ACLU y otros grupos de derechos civiles han advertido sobre posibles abusos y falta de controles.

“No podemos gastar dinero estatal ni impuestos en tecnología que no beneficie a nuestro estado”, dijo Sharp-Collins, según Los Angeles Times.

El asambleísta Alex Lee también rechazó sumar otra herramienta de fuerza y sostuvo que las autoridades ya cuentan con alternativas.

California acelera el debate

El Senado estatal aprobó por 30 votos contra 9 un cambio de reglas para facilitar el avance del proyecto antes del cierre legislativo.

La discusión ocurre mientras aumenta la controversia nacional sobre el uso de fuerza por parte de ICE. Ahora, California busca poner un límite antes de que los guantes lleguen a sus operativos.

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