VIDEO: Así funcionan los guantes de descargas eléctricas que ICE quiere usar contra inmigrantes

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se alista para que oficiales utilicen guantes de electrochoque, conocidos como GLOVE, los cuales emiten una descarga eléctrica de aproximadamente 380 voltios, para someter a inmigrantes o personas que protesten durante operaciones migratorias.

Según información de Compliant Technologies, la empresa que produce tales guantes, el equipo es activado por un interruptor de muñeca y el choque eléctrico interrumpe la coordinación muscular e induce la sumisión por dolor de una persona, aunque supuestamente no perfora la piel.

La ropa sería lo único que podría detener el efecto del guante, a diferencia de los taser tradicionales, que pueden actuar a través de la ropa e incluso pueden romper la piel.

Para evitar mayores daños a una persona, los fabricantes sugieren que las aplicaciones de descargas no duren más de 15 segundos por uso.

Aunque no genere los daños de un taser, el dispositivo causa molestias temporales, y algunas personas con problemas crónicos pueden enfrentar efectos distintos.

El zar de la frontera, Tom Homan, afirmó que los agentes de ICE tendrán capacitación para el uso de estos dispositivos que ya desatan preocupaciones entre defensores de derechos civiles.

“Tenemos gas pimienta, tenemos pistolas Taser”, justificó en una entrevista en Fox News. “El guante es lo último que están considerando para ayudar en situaciones como las que se han visto en los videos del último año y medio, las peleas en la calle donde los agentes se ven superados. Esta sería una herramienta que podrían usar para lograr que alguien coopere”.

Homan insistió en que habrá capacitación, pero en los últimos meses el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, ha estado bajo críticas por la capacitación mínima de miles de nuevos agentes.

“Se requiere mucha capacitación”, justificó Homan. “La implementación de estos guantes en el campo llevará tiempo. Creo que son más útiles que en un centro de detención, donde los detenidos se descontrolan y se producen peleas. Ya veremos”.

CNN reportó que ICE pretende invertir más de $20 millones de dólares para adquirir los guantes que serían utilizados en operativos de inmigración.

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