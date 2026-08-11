Agentes del ICE podrían ser equipados con guantes capaces de producir descargas eléctricas

A partir del próximo año, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) podrían ser equipados con guantes capaces de producir descargas eléctricas para utilizarlos durante sus operativos de detención de extranjeros carentes de estatus legal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que planea destinar cerca de $20 millones de dólares en la adquisición de dispositivos denominados Glove (Emisor de Voltaje de Salida Bajo Generado), los cuales fabrica Compliant Technologies LLC, empresa especializada en el diseño y fabricación de equipos de control no letales, la cual es propiedad de veteranos con sede en Lexington, Kentucky.

De acuerdo con el fabricante, este tipo de guantes se han utilizado en entornos como las cárceles estadounidenses, donde ocasionalmente resulta necesario hacer que impere el orden para evitar confrontaciones entre prisioneros violentos o en contra de quienes los custodian día y noche.

“El 70 %de los agentes que mueren por disparos reciben disparos a menos de tres metros de distancia. El dispositivo GLOVE ofrece a los agentes una opción no letal a esa misma distancia, logrando que quienes se resisten cedan en segundos, sin causar daños permanentes a nadie”, señala el fabricante en el sitio web donde promueven sus productos.

“'Since I have started using the G.L.O.V.E., I have not sent any officers to the hospital in any cases where it was used,'” A quote from our feature in Corrections1. Read the full article below.https://t.co/FA34dgnFnq — Compliant Technologies (@CompliantT_CD3) May 2, 2025

Otro dato interesante de estos guantes es que, la empresa a cargo de elaborarlos y comercializarlos, los describe como normales para quien los porta, esto siempre y cuando no pulse un interruptor para activar su modo eléctrico.

No obstante, algunas organizaciones defensoras de los derechos civiles consideran que los agentes del ICE podrían llegar a utilizarlos de manera desmedida para infundir pavor entre los inmigrantes carentes de documentación para avalar su estancia en territorio estadounidense.

Durante una entrevista concedida a la agencia de noticias Associated Press (AP), Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora de proyectos sobre actuación policial en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), advierte sobre el surgimiento de posibles abusos de poder a cargo de agentes migratorios al momento de acudir en busca de un extranjero considerado por las autoridades como alguien peligroso.

“El ICE pasó el último año demostrando a este país que recurren a la fuerza con demasiada facilidad. Ahora podrán aplicar descargas eléctricas con solo pulsar un botón, algo que tal vez nadie más vea.

Introducir guantes que pueden usarse tan fácilmente para infligir un dolor terrible en los encuentros es una receta para el daño al público”, aseguró.

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