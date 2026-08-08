ICE detiene a más de 1,200 inmigrantes durante un operativo sorpresa ejecutado en Georgia

En una sorpresiva operación llevada a cabo en Atlanta, Georgia, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvieron a más de 1,200 extranjeros carentes de estatus legal.

Durante una entrevista concedida al programa de televisión “Fox & Friends”, Marcos Charles, director ejecutivo asociado de la Oficina de Ejecución y Operaciones de Remoción (ERO), una división clave del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), indicó que el operativo puesto en marcha fue dirigido hacia personas violentas sin documentos que avalaran su estancia en el territorio estadounidense.

“Arrestamos a más de 1,200 extranjeros, inmigrantes ilegales, en el área de Atlanta, Georgia. Más de la mitad de esas personas tenían antecedentes penales. Estamos hablando de delitos sexuales, agresiones y lesiones, algunos con condenas por conducir bajo los efectos del alcohol, violencia doméstica.

Estas personas debían ser sacadas de las calles, no sólo porque son delincuentes, sino porque se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, expuso.

La presencia de agentes de ICE se ha extendido por todo el país poniendo en alerta a los grupos de inmigrantes. (Crédito: Nick Ut / AP)

Acto seguido, el funcionario anticipó que continuarán llevándose a cabo más detenciones de inmigrantes detectados como posibles amenazas en todo el país.

“Todos los días, los hombres y mujeres de ICE ERO patrullaban las calles de todo el país, haciendo cumplir las leyes de inmigración establecidas por el Congreso. Así que velamos por la seguridad de la comunidad. Viajaremos por todo Estados Unidos haciendo lo mismo”, subrayó.

Es de llamar la atención que, el mes pasado, ICE reportó haber llevado a cabo la detención de aproximadamente 51,000 inmigrantes carentes de estatus legal, la mayoría en proceso de ser deportados como lo ha exigido el presidente Donald Trump desde las primeras horas en que regresó a la Casa Blanca por segunda ocasión.

Una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times, donde se incluye la revisión de documentos oficiales y el testimonio de abogados de inmigración revela que, en su afán por incrementar las deportaciones de extranjeros carentes de estatus legal, el gobierno federal incluso ha empezado a exigir la detención en los aeropuertos de extranjeros cuyas visas estadounidenses se encuentran vencidas, esto sin importar que sean cónyuges de ciudadanos nativos.

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