Política migratoria de Trump golpea más a los latinos, revela informe

Los latinos comprenden entre el 76% y el 80% de la población indocumentada en Estados Unidos, pero representaron el 96% de las deportaciones entre enero y octubre de 2025; el informe destaca cómo la política migratoria de la Administración de Donald Trump afecta de forma desproporcionada a esta comunidad.

El informe, titulado “Deportaciones masivas y las comunidades latinas”, elaborado por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), indica que los latinos también constituyeron la mayoría de las personas detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Latinos, los más afectados

El 91% de las personas detenidas por ICE eran latinos. En total, unos 187,000 latinos fueron arrestados entre el 19 de enero y el 11 de octubre, de los cuales 126,000 fueron deportados.

En contraste, los no latinos representan entre el 20% y el 25% de la población indocumentada, pero fueron menos del 10% de los arrestados y menos del 5% de las deportaciones.

El informe también señala que, después de que la Administración Trump fijó la meta de 3,000 arrestos diarios, las detenciones semanales de latinos aumentaron de menos de 3,900 a casi 6,000.

Asimismo, destaca que el 60% de los latinos naturalizados considera que su tono de piel es “medio, oscuro o muy oscuro”, lo que, según el reporte, los coloca dentro de perfiles raciales asociados con un mayor riesgo de detención y deportación.

El impacto va más allá de ICE

El documento advierte que las deportaciones masivas también están afectando la economía y el bienestar de las comunidades latinas.

Una encuesta entre propietarios de negocios encontró que el 59% perdió más del 50% de sus ingresos; el 68% redujo horarios o cerró temporalmente, mientras que el 51% reportó ausencias laborales por temor a los operativos.

Además, el 76% de los encuestados afirmó haber sufrido consecuencias emocionales importantes, entre ellas ansiedad, depresión, problemas de sueño y ataques de pánico.

El informe recuerda que, pese a estos efectos, los latinos aportan $4.4 billones a la economía de Estados Unidos, lo que los ubica como la cuarta economía más grande del mundo, de acuerdo con datos de 2024.

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