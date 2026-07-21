ICE rompe récord de arrestos de inmigrantes durante el segundo mandato de Trump

Los más recientes datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ofrecen una radiografía más clara de la estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump. Tras varios meses sin actualizar esta información, la agencia reveló que mantiene a 65,765 personas bajo custodia por motivos migratorios y que está realizando un promedio de 1,474 arrestos diarios, la cifra más alta registrada durante la actual administración.

Los números, con corte al 11 de julio, muestran que la capacidad de detención del ICE sigue creciendo, aunque todavía se encuentra por debajo del récord de 70,766 personas detenidas, alcanzado en enero de este año.

La información fue difundida después de un periodo en el que la agencia dejó de publicar de manera constante sus estadísticas, un tema que ha generado críticas por la falta de transparencia.

Los arrestos aumentan, pero las deportaciones no crecen al mismo ritmo

Las cifras muestran que el mayor cambio no está en el número de personas detenidas, sino en la velocidad con la que ingresan a los centros de detención.

Durante junio, el ICE realizó más de 1,300 arrestos diarios, mientras que en los primeros días de julio el promedio aumentó a 1,474, el nivel más alto del que se tiene registro en la actual administración.

En contraste, las deportaciones se mantienen en un promedio cercano a 1,246 personas al día, una cifra elevada frente a años anteriores, aunque inferior al ritmo de crecimiento de los arrestos.

Otro dato relevante es que una parte importante de las personas bajo custodia no tiene antecedentes penales, lo que mantiene abierto el debate sobre las prioridades de la política migratoria del gobierno federal.

Las órdenes judiciales también influyen en las liberaciones

Las nuevas estadísticas incorporan por primera vez un apartado sobre las personas liberadas por orden de un juez. Desde enero se han contabilizado 10,649 liberaciones bajo este mecanismo, una cifra que especialistas consideran refleja el incremento de recursos legales contra detenciones presuntamente indebidas.

Además, analistas cuestionaron que el ICE dejara de publicar regularmente estos datos tras la aprobación del nuevo presupuesto federal, el cual eliminó algunos requisitos de transparencia que el Congreso mantenía desde 2018.

Aunque la agencia no explicó por qué decidió divulgar nuevamente las cifras, los nuevos datos permiten dimensionar el alcance de la política de control migratorio impulsada por la administración Trump y el incremento de las acciones de detención en todo el país.

NEW: For the first time since early April, @ICEgov has published data on detention and removal.



The new data shows that as of July 11, ICE was detaining 65,765 people; up from a lull in April but still not at the record levels set in January during the Minneapolis raids. pic.twitter.com/zb1ZjKXLcA — Aaron Reichlin-Melnick (@ReichlinMelnick) July 20, 2026

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