Mullin evita responder por muertes de inmigrantes y anuncia más vigilancia de ICE en las calles

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, defendió la estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump y aseguró que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) “está intensificando la vigilancia en las calles”, pese a la creciente polémica por dos tiroteos mortales ocurridos en menos de una semana durante operativos de la agencia.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con periodistas, Mullin fue cuestionado sobre cómo serán responsabilizados los agentes de ICE involucrados en las muertes de Lorenzo Salgado y Joan Sebastián Durán Guerrero. Sin embargo, evitó responder de manera directa sobre ambos casos.

En su lugar, afirmó que “todos tendrán que rendir cuentas” y sostuvo que su responsabilidad es “hacer cumplir las leyes de nuestra nación”, tanto dentro del DHS como frente a los delincuentes. Acto seguido, reiteró que ICE continuará reforzando la vigilancia en las calles.

Dos casos que aumentan la presión sobre ICE

Las declaraciones de Mullin llegan en medio del creciente escrutinio sobre los operativos migratorios del gobierno de Trump.

El pasado 7 de julio, Lorenzo Salgado, un inmigrante mexicano de 52 años, murió tras recibir un disparo de un agente de ICE cuando se dirigía a su trabajo en Houston. Días después, el 13 de julio, Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 25 años, falleció en circunstancias similares durante un operativo en Maine.

En ambos casos, las versiones oficiales han sido cuestionadas por familiares, abogados y testigos, quienes exigen investigaciones independientes y una rendición de cuentas por el uso de la fuerza letal.

Trump ordenó mantener las paradas de tráfico

Tras ambos tiroteos, el DHS anunció que suspendería temporalmente las paradas de tráfico realizadas por ICE para revisar sus protocolos y reforzar la capacitación de los agentes.

No obstante, la pausa duró apenas unas horas. El presidente Donald Trump intervino públicamente para pedir que estos operativos continuaran.

“No podemos renunciar a una de las herramientas de lucha contra el crimen más importantes y efectivas del ICE”, escribió Trump en su red social Truth Social.

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