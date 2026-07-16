Sale a la luz orden del FBI sobre camioneta de Lorenzo Salgado; menciona presunta droga

La investigación por el tiroteo en el que murió Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano abatido por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, tomó un nuevo giro luego de que se hiciera pública una orden de registro del FBI enfocada en la búsqueda de presuntas drogas dentro del vehículo, en lugar de evidencias relacionadas directamente con el uso de la fuerza.

De acuerdo con un reporte de KHOU 11 Investigates, la solicitud, autorizada por un juez federal, señala que agentes del FBI observaron varias bolsas con una sustancia blanca cristalina dentro de la camioneta que conducía Salgado el pasado 7 de julio.

Según la declaración jurada, el empaquetado y la apariencia de la sustancia “son consistentes con la metanfetamina“, por lo que los investigadores solicitaron inspeccionar el vehículo con base en una posible violación a las leyes federales sobre sustancias controladas.

El denunciante observó tres bolsas de plástico que contenían una sustancia blanca cristalina

en el centro del tablero. Solicitud de orden de registro del FBI Crédito: Cortesía

La orden judicial abre nuevas interrogantes

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la orden judicial no utiliza como fundamento principal el presunto ataque contra agentes federales anunciado días antes por ICE, sino la posible presencia de narcóticos.

La analista legal de KHOU 11, Carmen Roe, consideró inusual que el documento se hiciera público en una etapa tan temprana de la investigación.

“Parece un intento del gobierno de reinterpretar la situación que todos vimos desarrollarse”, afirmó Roe.

La especialista también cuestionó que el FBI dedicara recursos a una posible posesión de drogas cuando aún existe una investigación abierta sobre el tiroteo.

el Equipo de Respuesta a la Escena del Crimen del FBI llegó al lugar y, desde el exterior del vehículo,

tomó fotografías del interior del vehículo. Solicitud de orden de registro del FBI Crédito: Cortesía

Persisten versiones encontradas sobre el tiroteo

El documento judicial señala que agentes de ICE intentaron detener la camioneta, pero que el conductor habría cruzado un camellón para escapar y que los oficiales no iniciaron una persecución.

Sin embargo, KHOU 11 Investigates asegura haber revisado videos donde aparentemente se observa a vehículos sin identificación de ICE siguiendo la camioneta durante varias cuadras antes del enfrentamiento.

Por su parte, ICE sostiene que Lorenzo Salgado Araujo utilizó el vehículo como arma para intentar atropellar a un agente, quien respondió disparando en defensa propia.

En contraste, el abogado Hugo Balderas-Ibarra, así como la congresista Sylvia García, señalaron que los ocupantes de la camioneta aseguran que el vehículo ya estaba detenido cuando un agente abrió fuego a través de la ventanilla del pasajero.

El alcalde de Houston, John Whitmire, pidió transparencia durante las investigaciones y lamentó que los agentes federales involucrados no portaran cámaras corporales.

“Quiero que sean transparentes y que informen en tiempo real lo que descubran. Es necesario revelar todos los detalles del tiroteo”, declaró Whitmire.

Mientras tanto, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG) mantiene abierta la investigación sobre el uso de la fuerza, mientras el FBI continúa indagando el presunto asalto contra un agente federal y otros posibles delitos relacionados con el caso.

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