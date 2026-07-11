Agentes del ICE involucrados en la muerte de Lorenzo Salgado no llevaban cámaras corporales

La muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, volvió a poner bajo escrutinio a la agencia luego de que se confirmara que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió $20 millones para adquirir ese equipo.

De acuerdo con The New York Times, la ausencia de cámaras ha intensificado las dudas sobre lo ocurrido durante el operativo, ya que hasta el momento no existe evidencia en video que respalde la versión oficial de ICE, la cual sostiene que Lorenzo Salgado intentó embestir con su camioneta a un agente antes de que este abriera fuego.

Los testigos que viajaban con la víctima han rechazado esa versión y aseguran que el conductor nunca utilizó el vehículo como arma.

El DHS prometió cámaras para todos los agentes de ICE

Tras dos tiroteos ocurridos en Minneapolis a principios de año, la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció que la dependencia desplegaría cámaras corporales para los agentes en todo el país.

Sin embargo, casi seis meses después, el caso de Lorenzo Salgado evidenció que la implementación sigue incompleta.

La congresista demócrata Sylvia García, representante de Houston, criticó duramente la situación.

“Incluso después de que le dimos al ICE específicamente $20 millones para cámaras corporales y de que Kristi Noem prometió que iba a comprarlas, aquí estábamos en Houston y los agentes no las tenían”, declaró durante una conferencia de prensa.

El DHS informó que las cámaras ya fueron distribuidas en más de la mitad de las oficinas de campo de ICE y aseguró que el resto de los agentes las recibirá en los próximos 60 días.

El caso de Lorenzo Salgado aumenta la presión sobre ICE

La muerte de Lorenzo Salgado, quien vivió más de 35 años en Estados Unidos, ha generado exigencias de una investigación independiente y reavivado el debate sobre la transparencia en los operativos migratorios.

Según The New York Times, el director interino de ICE, David Venturella, reconoció a la congresista Sylvia García que menos de un tercio de los agentes cuentan actualmente con cámaras corporales, aunque se comprometió a completar la entrega antes de finalizar julio.

Mientras tanto, organizaciones civiles sostienen que los operativos de ICE deberían suspenderse hasta que todos los agentes cuenten con este equipo.

“Si van a andar por ahí con armas y deteniendo a la gente, más les vale tener algunas cámaras corporales”, afirmó Michelle Gross, presidenta de Communities United Against Police Brutality.

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