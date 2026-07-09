Inmigrante que ICE mató en Houston estaba por obtener permiso de trabajo: organizaciones exigen respuestas

“Me desperté esta mañana y por fin me doy cuenta de que mi padre se ha ido”, escribió en Facebook Ronaldo Salgado, uno de los tres hijos de Lorenzo Salgado Araujo, a quien un agente de inmigración mató en Houston, Texas.

Ronaldo lideró el miércoles una conferencia de prensa donde habló sobre su padre y, junto a la congresista demócrata Sylvia García (Texas), exigió respuesta a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), oficina que, hasta ahora, ha defendido las acciones de agentes responsables.

Salgado Araujo se convirtió para las autoridades en un número más de los inmigrantes muertos bajo custodia de ICE, pero él era más que un número, era un ser humano, un hombre de familia. Llegó a los EE.UU., cuando tenía 35 años; se dedicaba a la construcción y tenía un negocio que daba trabajo a otras personas. Su trabajo le permitió enviar a la universidad a sus tres hijos. Estaba en proceso de obtener un permiso laboral, compartió su hijo.

El martes pasado por la mañana, Lorenzo fue interceptado por agentes de ICE tras recoger a sus trabajadores, poco después de las 6 a.m. La autoridad reclama que Lorenzo utilizó el vehículo en su contra, el mismo argumento que se expuso en la muerte de Renne Good en Minneapolis, Minnesota.

La muerte de Lorenzo ocurrió en East End de Houston, cerca de Magnolia Park.

“Hoy es el primer día sin él para todos nosotros, y es desgarrador saber que mi madre no le preparó el almuerzo antes de ir a trabajar, la primera vez en sus más de 30 años de matrimonio”, escribió su hijo en Facebook. “Este era mi padre: un hombre sencillo, un hombre de familia. No alguien que estuviera pidiendo ayuda a gritos en el suelo mientras se desangraba. Él solo quería ir a trabajar y volver con nosotros”.

Las palabras de su hijo se escucharon de su propia voz el miércoles en la conferencia de prensa, donde estuvo acompañado también de representantes de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una de las organizaciones hispanas de derechos civiles más antiguas del país, que asesora a la familia de Lorenzo. El grupo publicó videos que exponen el momento en que Lorenzo fue detenido y murió sometido por agentes migratorios.

“No esperamos la verdad del Departamento de Justicia ni del FBI”, declaró Domingo García, presidente nacional de LULAC. “Esperamos un encubrimiento, eso es lo que esperamos. Pero quiero ser muy claro: la única manera de que rindan cuentas es que los ciudadanos y residentes de Houston lo hagan”.

García pidió al Departamento de Policía de Houston que indagara el asesinato, pero la respuesta negativa llegó más tarde por parte del alcalde John Whitmire, quien sostuvo que las autoridades municipales carecen de jurisdicción para investigar acciones de agentes federales.

“Apoyo el llamado de la familia y de la comunidad para una investigación exhaustiva, transparente y creíble”, señaló el alcalde.

Presión para que ICE responda

Diversas organizaciones a nivel nacional se sumaron al llamdo de LULAC sobre el caso y exigen una investigación justa y respuestas sobre la muerte de Lorenzo.

“Lorenzo Salgado Araujo, padre, hijo, texano y ser humano, fue asesinado durante una operación del ICE en Houston, Texas. Toda persona, independientemente de su lugar de nacimiento o estatus migratorio, posee dignidad inherente y el derecho a ser tratada con humanidad y respeto”, expresó La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA). “La muerte de Lorenzo Salgado Araujo, resultado de una operación de control migratorio, es una tragedia desgarradora que exige una respuesta inmediata con transparencia, rendición de cuentas y una investigación independiente por parte de las autoridades”.

La Coalición Nacional de Medios Hispanos criticó el comunicado emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donse se afirma que Lorenzo “embestió un vehículo policial del ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma”.

“Esto guarda un inquietante parecido con lo que el DHS ha afirmado en al menos una docena de tiroteos desde enero de 2025”, indicó Brenda Victoria Castillo, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición. “En esos tiroteos, la afirmación del DHS de que los vehículos se utilizaron como armas contra los agentes federales a menudo no se sostuvo ante los tribunales ni ante las pruebas presentadas”.

En casi todos los casos donde han surgido videos independientes, registros judiciales o correcciones del propio gobierno, la afirmación del DHS de que el conductor “convirtió su vehículo en un arma” no se ha mantenido: ha sido contradicha por las grabaciones, desestimada en los tribunales o revisada discretamente por la propia agencia.

Castillo recordó a algunas personas que murieron por acciones de ICE y la Patrulla Fronteriza (CBP), incluidos Rubén Ray Martínez, Silverio Villegas González, Keith Porter Jr., Renee Nicole Good, Isaías Sanchez Barboza y Alex Jeffrey Pretti.