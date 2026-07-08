Alcalde de Houston descarta investigación por muerte de inmigrante abatido por agentes de ICE

La ciudad de Houston no abrirá una investigación independiente sobre la muerte del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araújo, quien falleció tras recibir un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo realizado en Magnolia Park. La decisión fue confirmada por el alcalde John Whitmire, quien sostuvo que las autoridades municipales carecen de jurisdicción para investigar acciones de agentes federales.

El anuncio ocurre mientras familiares, legisladores y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes mantienen la presión para que el caso sea esclarecido mediante una pesquisa imparcial y transparente, distinta a la que actualmente realizan el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Whitmire calificó el hecho como una tragedia y reiteró que respalda la exigencia de conocer con precisión las circunstancias que rodearon el operativo. Sin embargo, explicó que el Departamento de Policía de Houston no participó en el incidente y, por lo tanto, no tiene facultades para encabezar una investigación paralela. “Apoyo el llamado de la familia y de la comunidad para una investigación exhaustiva, transparente y creíble”, señaló el alcalde, al tiempo que indicó que mantiene comunicación constante con las autoridades federales y con representantes de Texas para dar seguimiento al caso.

My statement on the investigation of the tragic shooting of Mr. Lorenzo Salgado Araujo. pic.twitter.com/JDSyI83fjE — Houston Mayor's Office (@houmayor) July 8, 2026

Familia y activistas cuestionan la versión oficial

De acuerdo con la versión difundida por el DHS, los agentes de ICE intentaban detener a Salgado Araújo por presuntas violaciones migratorias cuando el conductor habría ignorado las órdenes de los oficiales y utilizado su vehículo para intentar embestirlos. La dependencia sostiene que el agente disparó en defensa propia.

La familia del trabajador mexicano rechaza esa explicación y afirma que las autoridades no se identificaron claramente antes de intervenir. Según el testimonio de Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, su padre pudo haber pensado que estaba siendo perseguido por personas desconocidas debido a que los vehículos involucrados no portaban identificaciones visibles.

Los familiares también denunciaron que conocieron lo ocurrido a través de publicaciones en redes sociales antes de recibir información oficial. Ronaldo aseguró haber reconocido la voz de su padre en un video difundido en Facebook, mientras que las autoridades aún no les habían confirmado que había sido trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció.

Organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) han cuestionado la falta de transparencia del proceso y solicitaron la divulgación de las grabaciones de cámaras corporales, así como de todas las pruebas recopiladas durante la investigación.

On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo?an illegal alien from Mexico?attempted to evade arrest.? https://t.co/2TWG3GuOr9 — Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2026

Crece la presión por una investigación independiente

La muerte de Lorenzo Salgado Araújo provocó manifestaciones en Houston y reavivó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales de inmigración durante operativos de arresto. El líder del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, afirmó que la familia merece conocer toda la verdad sobre lo sucedido y pidió que exista una rendición de cuentas si se determina que hubo un uso indebido de la fuerza.

En la misma línea, la congresista Sylvia García criticó que el Gobierno federal difundiera públicamente su versión de los hechos antes de notificar formalmente a los familiares del fallecido.

Mientras la investigación federal continúa, activistas y representantes de organizaciones civiles insisten en que la única forma de recuperar la confianza pública será mediante un proceso independiente que permita revisar todas las evidencias y esclarecer si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos establecidos.

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