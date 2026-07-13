Colombiano con permiso de trabajo muere en tiroteo en Maine donde está involucrado ICE

El hombre que perdió la vida este lunes durante un operativo donde se registró un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue identificado como un ciudadano colombiano de 26 años que contaba con un permiso de trabajo vigente, informaron la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente!.

Tras confirmar la identidad de la víctima, ambas organizaciones manifestaron su indignación por lo ocurrido y exigieron una investigación independiente que esclarezca las circunstancias del caso.

Organizaciones lamentan la muerte del joven colombiano

En un comunicado conjunto, MIRC y Presente! señalaron que el joven había llegado a Maine con el objetivo de vivir y trabajar, y describieron su muerte como una pérdida irreparable para la comunidad inmigrante.

“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino y un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente”, expresaron ambas organizaciones al enviar sus condolencias a la familia y a las personas cercanas a la víctima.

También informaron que los familiares del colombiano enfrentan ahora el duelo tras un incidente relacionado con agentes del ICE.

Denuncian operativo y piden transparencia

Además de lamentar el fallecimiento, las organizaciones revelaron que, después del tiroteo registrado en Biddeford, recibieron reportes de residentes que aseguraban haber visto a agentes migratorios realizando operaciones en la zona.

Para MIRC y Presente!, esta situación resulta “profundamente inquietante”, por lo que insistieron en que las autoridades deben ofrecer una explicación clara sobre lo ocurrido.

“Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas y el público merece una explicación completa y transparente”, señalaron.

Piden que el ICE no investigue el caso

Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes solicitaron que la investigación sea realizada por una instancia independiente y no por el propio ICE.

Entre sus demandas se encuentra la preservación de todas las pruebas disponibles, incluidas grabaciones de cámaras corporales, videos de vigilancia, comunicaciones entre agentes y cualquier otro elemento que permita reconstruir lo ocurrido.

Wow. Maine residents are marching on the streets after ICE apparently killed a man in cold blood in Biddeford.



America is sick and tired of the murderous, tyrannical U.S. government under Trump. pic.twitter.com/0eCwCuvsYs — Ed Krassenstein (@EdKrassen) July 13, 2026





Asimismo, pidieron que las conclusiones de la investigación sean difundidas públicamente y advirtieron que no debe permitirse que la agencia migratoria controle la información relacionada con un caso en el que participaron sus propios elementos.

Autoridades mantienen abiertas las investigaciones

El tiroteo ocurrió la mañana de este lunes en Biddeford, una ciudad ubicada al sur del estado de Maine.

El presidente de la Cámara de Representantes estatal, Ryan Fecteau, confirmó que una persona falleció durante el incidente y precisó que agentes del ICE estuvieron involucrados.

Tras los hechos, la Policía Estatal de Maine y el Departamento de Seguridad Pública iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras se prevé la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para esclarecer lo sucedido.

Comunidad inmigrante brinda apoyo a la familia

Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente!, aseguró que integrantes de la comunidad inmigrante ya trabajan para brindar acompañamiento a la familia del joven colombiano.

La activista afirmó que el impacto del caso ha generado miedo e indignación entre los migrantes que viven en Maine y sostuvo que la muerte del joven no puede convertirse en una cifra más dentro de las estadísticas relacionadas con operativos migratorios.

El caso se suma a otros incidentes registrados este año

La muerte del ciudadano colombiano ocurre apenas unos días después de que Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano, falleciera durante un operativo del ICE en Texas.

Con este nuevo caso, al menos seis personas han muerto por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos durante el presente año. Entre ellas también se encuentran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, quienes perdieron la vida durante un operativo realizado en Minnesota el pasado mes de enero.

Mientras continúan las investigaciones, organizaciones civiles mantienen el llamado a que las autoridades federales esclarezcan lo ocurrido y garanticen un proceso transparente que permita determinar las responsabilidades en este nuevo caso que involucra al ICE.

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