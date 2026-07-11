Recaudan más de $455,000 dólares para familia de Lorenzo Salgado, inmigrante asesinado por ICE

A través de una cuenta habilitada en GoFundMe, plataforma de financiación colectiva, se han logrado recaudar más de $455,000 dólares para familia de Lorenzo Salgado Araujo, inmigrante asesinado por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas.

El incidente se produjo el miércoles cerca de las 7 am durante un intento de arresto en un control de tráfico.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano de 52 años presuntamente se negó a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio.

“Embistió un vehículo policial del ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, señala parte de la misiva.

No obstante, el asesinato de Salgado Araujo ha provocado indignación entre la comunidad, pues la versión de las autoridades parece no tener sentido si se toma en cuenta que el inmigrante mexicano se encontraba en proceso de obtener estatus legal en Estados Unidos.

Por ello, grupos defensores de los extranjeros carentes de estatus legal y organizaciones de derechos humanos están solicitando que se investigue a fondo el violento incidente para esclarecer lo que sucedió en East End de Houston, cerca de Magnolia Park.

Gracias a la solidaridad de más de 10 mil donantes, la meta de reunir medio millón de dólares para sus deudos está muy cerca de lograrse (Crédito: Mark Felix / AP)

Mientras tanto, se pidió la colaboración de personas que deseen solidarizarse con la familia de inmigrante muerto para cubrir con los gastos de su funeral, así como para establecer un fondo que les permita entablar una demanda legal en contra de ICE.

La meta consiste en reunir medio millón de dólares a través de la campaña denominada “En memoria de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años”, la cual impulsa de manera conjunta en GoFundMe la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la familia Salgado Araujo.

A menos de 24 horas de haberse activado una cuenta, ya se lograron reunir más de 10 mil donaciones con una aportación superior a $455,000 dólares.

Cabe señalar que Lorenzo Salgado Araujo era propietario de una empresa de construcción y los fondos que se recaben le serán entregados directamente a su viuda y a sus tres hijos.

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