Más de 142 mil firmantes exigen aclarar la muerte de Lorenzo Salgado abatido por un agente de ICE

Ante la falta de transparencia que rodea la muerte del inmigrante Lorenzo Salgado Araujo abatido por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Houston, Texas, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) activó una petición de firmas cuyo objetivo consiste en lograr que se investigue a detalle el lamentable suceso.

El incidente se produjo el miércoles cerca de las 7 am durante un intento de arresto en un control de tráfico.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano de 52 años presuntamente se negó a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio.

Consciente de que se encontraba en territorio estadounidense en situación irregular se rehusó a detener el vehículo que conducía para ponerse a disposición.

En lugar de ello, Salgado Araujo asumió una conducta violenta que puso en riesgo la integridad de un agente federal.

“Embistió un vehículo policial del ICE, se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, indica parte de la misiva.

Ronaldo Salgado, hijo del inmigrante Lorenzo Salgado, no está convencido de la versión emitida por el ICE acerca de la muerte de su padre. (Crédito: David J. Phillip / AP)

Sin embargo, la versión señalada parece no tener sentido, pues los familiares del hombre abatido y el testimonio de Juan Proaño, director ejecutivo de la LULAC, coinciden en señalar que Lorenzo Salgado se encontraba en proceso de obtener estatus legal en Estados Unidos.

“Hoy es el primer día sin él para todos nosotros, y es desgarrador saber que mi madre no le preparó el almuerzo antes de ir a trabajar, la primera vez en sus más de 30 años de matrimonio. Este era mi padre: un hombre sencillo, un hombre de familia. No alguien que estuviera pidiendo ayuda a gritos en el suelo mientras se desangraba. Él solo quería ir a trabajar y volver con nosotros”, escribió en Facebook Ronaldo Salgado, uno de los tres hijos del mexicano muerto en East End de Houston, cerca de Magnolia Park.

Con el objetivo de exigir que se lleve a cabo una investigación completa e independiente para esclarecer el deceso del mexicano señalado, en el sitio web de la LULAC se habilitó un espacio solicitando unirse a una petición que se le hará llegar a las autoridades.

“Todas las pruebas, incluyendo las grabaciones de las cámaras corporales, los videos de vigilancia, las comunicaciones por radio y las declaraciones de los testigos, deben conservarse y hacerse públicas”, indicó el grupo activista establecido desde 1929 en la ciudad de Corpus Christi, Texas.

Hasta el momento, más de 142 mil personas han firmado la petición a menos de 24 horas de haberse habilitado.

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