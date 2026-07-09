ICE presiona a tres personas ligadas al inmigrante asesinado Lorenzo Salgado para que abandonen EE.UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está ejerciendo presión en contra de tres personas cercanas al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, inmigrante muerto a balazos por uno de sus oficiales en Houston, Texas.

El incidente se produjo el miércoles antes de las 7 am en East End de Houston, cerca de Magnolia Park.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la agencia federal, el mexicano de 52 años presuntamente no sólo se negó a cooperar con las autoridades durante un operativo de control migratorio donde se le pidió descender del vehículo que conducía, sino que en lugar de ello trató de atropellar a un oficial del ICE.

“Se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”, indica parte de la misiva.

Lo controversial es que Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), mencionó que Salgado Araujo se encontraba en proceso de obtener estatus legal en Estados Unidos y por ello resulta poco creíble la versión de ICE enfatizando la renuencia del mexicano de poner en alto su vehículo para cooperar como se le pedía.

La versión dada a conocer por el ICE describiendo al inmigrante Lorenzo Salgado como una persona violenta no convence a un sector de la comunidad latina que exige una investigación a fondo. (David J. Phillip / AP)

En una declaración emitida por la LULAC también se informó que,después de haberle disparado al inmigrante señalado, el ICE procedió a detener a Víctor Salgado Araujo, hermano de la víctima; así como a José Trinidad Rojas y Daniel Tirado Patoja, quienes se menciona eran sus trabajadores.

A las tres personas señaladas presuntamente se les está presionando para que, de manera voluntaria, abandonen el territorio estadounidense.

“Entendemos que todos son indocumentados, pero tienen profundas raíces en la comunidad. Trabajaron con Doreto y su empresa durante muchos años, y están siendo presionados para firmar órdenes de autodeportación.

Actualmente, no cuentan con representación legal, y estamos gestionando el fondo de defensa para poder presentar sus casos.

Nos preocupa enormemente que se esté intentando expulsar a estos testigos del país. No deberían hacerlo. Deberíamos poder contar con su testimonio.

Deberían ser entrevistados por un inspector que pueda registrar lo sucedido, ya que podrían ser los únicos testigos presenciales”, señala parte de una misiva compartida.

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