Joven muere en tiroteo en Maine; ICE estuvo involucrado

Las autoridades de Maine iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de un joven ocurrida este lunes en la ciudad de Biddeford, luego de un operativo en el que participaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El caso ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y podría ser atraído por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

De acuerdo con información difundida por el presidente de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, el Departamento de Seguridad Pública estatal y la Policía de Maine ya realizan las primeras diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos. Además, adelantó que el FBI también participaría en las investigaciones para esclarecer el uso de la fuerza durante el operativo.

Aunque las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han explicado oficialmente las circunstancias que derivaron en el tiroteo, Fecteau confirmó que una persona perdió la vida y que agentes del ICE estuvieron involucrados en el incidente.

Organización de migrantes exige justicia tras el fallecimiento

Horas después del suceso, la organización Project Relief Maine, dedicada al acompañamiento y defensa de comunidades inmigrantes, informó que el joven fallecido formaba parte de su organización.

El colectivo lamentó la pérdida y aseguró que la muerte representa un duro golpe para la comunidad migrante del estado.

“Se trata de una persona joven cuya vida se ha visto truncada. Nuestra comunidad debe unirse para apoyar a sus seres queridos y garantizar que no enfrenten este momento en soledad. Deben obtener justicia”, expresó la organización mediante un comunicado difundido en redes sociales.

Más tarde, Project Relief Maine precisó que la víctima era un hombre y explicó que su familia atraviesa momentos de profunda consternación. Por ello, pidió respeto a su privacidad mientras enfrenta el proceso de duelo.

El caso se suma a otros incidentes recientes relacionados con el ICE

La muerte registrada en Maine ocurre en medio del creciente escrutinio sobre los operativos del ICE en distintas regiones de Estados Unidos.

Hace apenas unos días, un agente de esa corporación disparó y mató en Texas al ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una acción de detención. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó posteriormente que el migrante permanecía en territorio estadounidense de manera irregular.

Con el caso ocurrido en Biddeford, suman al menos seis personas fallecidas este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, de acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora.

Entre esas víctimas también se encuentran los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, quienes murieron durante un amplio operativo migratorio realizado en Minnesota el pasado mes de enero.

Continúan las investigaciones

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento ni sobre la actuación de los agentes involucrados. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existió un uso justificado de la fuerza durante el operativo.

Conforme avancen las pesquisas, se espera que las autoridades federales y estatales proporcionen más información sobre este caso, que ha despertado inquietud entre organizaciones civiles y defensores de los derechos de las personas migrantes.

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