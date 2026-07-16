Schumer culpa a republicanos por muertes en operativos de ICE y exige reformas urgentes

Chuck Schumer responsabilizó a los republicanos por las recientes muertes ocurridas durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al asegurar que rechazaron reformas destinadas a aumentar la supervisión sobre los agentes federales.

Durante un discurso en el pleno del Senado, Schumer sostuvo que el Partido Demócrata impulsó medidas para establecer cámaras corporales, requisitos de órdenes judiciales, normas sobre el uso de la fuerza y mayor capacitación para los agentes de ICE, pero aseguró que todas fueron rechazadas por la mayoría republicana.

“Los republicanos del Senado saben perfectamente que fueron ellos quienes abandonaron nuestras reformas de sentido común para imponer límites al ICE”, afirmó Schumer.

Demócratas insisten en imponer controles a ICE

El senador criticó especialmente a la republicana Susan Collins, de Maine, por responsabilizar a los demócratas de la situación, pese a que —según recordó— votó en contra de una enmienda que buscaba obligar a los agentes de ICE a portar cámaras corporales.

Schumer aseguró que, de haberse aprobado esas medidas, algunos hechos recientes podrían haberse evitado.

“Si los republicanos hubieran aceptado nuestra propuesta de exigir cámaras corporales, requisitos de órdenes judiciales, normas sobre el uso de la fuerza y otras reformas básicas, estas muertes podrían haberse evitado”, declaró.

El líder demócrata también cuestionó que los republicanos aprobaran un paquete presupuestario que destinó decenas de miles de millones de dólares a las agencias migratorias sin incluir mecanismos adicionales de supervisión.

Además, criticó el restablecimiento de políticas relacionadas con detenciones de vehículos y cuestionó la postura de la administración del presidente Donald Trump respecto a la actuación de los agentes federales.

Al cierre de su intervención, Schumer lanzó uno de sus mensajes más duros contra la bancada republicana.

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