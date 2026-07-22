United investiga a empleada que amenazó con denunciar ante el ICE a pasajero de California

Un pasajero de California denunció haber sido amenazado con una llamada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por parte de una empleada de United Airlines durante una discusión en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, un incidente que quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con un reporte publicado por Los Angeles Times, la aerolínea confirmó que ya abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y determinar si la actuación de su trabajadora se ajustó a los protocolos de la empresa.

El video desató la polémica

El afectado, Julio Varela, de 54 años y ciudadano estadounidense de origen mexicoamericano, relató que el incidente ocurrió luego de pasar más de dos horas intentando resolver un problema con un boleto de avión para un viaje familiar a Montreal.

Cuando la discusión con una representante de atención al cliente subió de tono, Varela comenzó a grabar con su teléfono celular. En el video, se escucha decir a la empleada: “Tal vez deberíamos llamar al ICE“.

Instantes después añade: “No te comportas como un ciudadano, lárgate”.

Varela aseguró que decidió publicar el video para evidenciar lo ocurrido. “Mi reacción fue de conmoción, incredulidad, ira y vergüenza. Fue muy humillante”, afirmó.

United Airlines abre una investigación

Tras la difusión del video, United Airlines informó que ya contactó a Varela para conocer su versión de los hechos y confirmó que mantiene una investigación sobre el comportamiento de la empleada.

Hasta ahora, la compañía no ha informado si habrá medidas disciplinarias.

El pasajero explicó que el conflicto comenzó porque una de sus hijas tenía un error en la escritura de su nombre en el boleto. Finalmente, un representante de Air Canada, que operaba el vuelo, logró emitir un nuevo pase de abordar y la familia pudo viajar.

Varela sostuvo que utilizar la amenaza de llamar al ICE resulta especialmente delicado en el contexto migratorio que vive el país.

“Es grave amenazar a la gente con el ICE después de lo que ha sucedido con ellos”, declaró.

El sindicato que representa a la empleada indicó que conoce el video, aunque señaló que aún no puede verificar su autenticidad ni el contexto completo de la grabación.

Varela afirmó que continuará compartiendo su historia para denunciar cualquier acto de discriminación y recordó que el objetivo de hacer público el video fue alentar a otras personas a denunciar situaciones similares.

United Airlines agent threatens to "Call ICE"?on U.S. citizen family traveling at airport.



"Maybe we should call ICE on you," she says.

"You don't act like a citizen."



Employee made threat after customer filming asked for her name?to report her for being racist.



San Francisco? pic.twitter.com/NPW6qA0E3y — LongTime?FirstTime??? (@LongTimeHistory) July 16, 2026

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