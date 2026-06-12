Niños lloran tras arrestos de ICE durante graduación preescolar en Maryland

La detención de dos adultos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una ceremonia de graduación preescolar en Baltimore, Maryland, provocó una fuerte reacción de autoridades estatales y locales, que cuestionaron la realización de operativos migratorios en espacios vinculados a menores de edad.

Según reportes difundidos por el Daily Mail y declaraciones de funcionarios estatales, los arrestos ocurrieron el jueves en el estacionamiento de la escuela Commodore John Rodgers, mientras familias y estudiantes participaban en actividades de fin de curso.

Videos grabados por testigos muestran a agentes federales sometiendo a un hombre en el suelo para esposarlo, mientras padres, maestros y niños observaban la escena. En otra grabación se aprecia la detención de una mujer poco después.

Niños lloraron durante el operativo

De acuerdo con el presidente del Senado de Maryland, Bill Ferguson, los adultos arrestados viajaban con niños en el asiento trasero de su vehículo.

El legislador aseguró que los menores comenzaron a llorar cuando sus padres fueron retirados del automóvil por agentes federales.

“Educadores heroicos llevaron a los niños al interior de la escuela para intentar protegerlos de la situación”, afirmó Ferguson en un video publicado en redes sociales.

Las autoridades escolares indicaron que la ceremonia continuó una vez concluido el operativo y señalaron que colaboran con agencias locales, estatales y federales para esclarecer lo sucedido.

Alcalde y gobernador condenan las detenciones

El incidente generó una inmediata respuesta del alcalde de Baltimore, Brandon Scott, quien calificó los hechos como preocupantes.

“Este tipo de actuación policial no es bienvenida en Baltimore”, expresó el alcalde en un comunicado.

Scott agregó que la presencia de ICE ha incrementado el miedo y la ansiedad entre las comunidades inmigrantes de la ciudad.

Por su parte, el gobernador de Maryland, Wes Moore, sostuvo que las escuelas deben ser espacios seguros para estudiantes y familias.

“Las escuelas son lugares donde los niños deben sentirse seguros, no donde los agentes federales llevan a cabo acciones de control migratorio frente a ellos”, declaró.

Debate sobre operativos en lugares sensibles

La controversia ocurre semanas después de que Baltimore aprobara una legislación de emergencia que busca restringir la actuación de agentes federales en lugares considerados sensibles, incluidas escuelas públicas.

Hasta el momento, ICE no ha informado públicamente la identidad de los detenidos ni si enfrentaban antecedentes penales. Tampoco se ha aclarado si los menores presentes eran estudiantes de la institución.

El caso reavivó el debate sobre los límites de las operaciones migratorias en espacios frecuentados por niños y familias, en medio del endurecimiento de las políticas de inmigración impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

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