México estima que 14 mil connacionales permanecen detenidos en centros de ICE

El Gobierno de México informó que alrededor de 14 mil mexicanos permanecen detenidos en centros migratorios de Estados Unidos, una cifra que refleja la magnitud de los procesos de detención y deportación que enfrentan miles de mexicanos en territorio estadounidense.

El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, detalló a la prensa de su país que estas personas se encuentran actualmente bajo custodia de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).

“Hay aproximadamente 14 mil detenidos en centros de ICE y de CBP que están en espera de ser repatriados o bien tienen algún recurso en contra de esa repatriación que están esperando sea resuelto”, explicó el funcionario.

Miles esperan una resolución migratoria

La cifra incluye a mexicanos que aguardan la ejecución de una orden de deportación, así como a quienes han presentado recursos legales para intentar permanecer en Estados Unidos.

El dato surge en medio del endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y del incremento de operativos de detención en distintas ciudades del país vecino.

La situación ha mantenido bajo presión a la red consular mexicana, que brinda asistencia legal y acompañamiento a los connacionales que enfrentan procedimientos migratorios.

Sheinbaum defiende la soberanía y la relación con EE.UU.

Durante el mismo pronunciamiento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la postura de su gobierno respecto a la cooperación con Estados Unidos en temas de migración y seguridad.

“Nosotros dejamos muy clara nuestra posición respecto a las solicitudes de detención urgente con carácter de extradición; dejamos claro que no queremos injerencia”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum señaló que existen grupos de ultraderecha que buscan deteriorar la relación bilateral, pero aseguró que ambas naciones continúan avanzando en temas prioritarios.

“Estamos buscando que, con nuestros principios muy claros, esa relación continúe por el bien de México y Estados Unidos”, sostuvo.

La presidenta también adelantó que esta semana se realizará una reunión bilateral en materia de seguridad y subrayó que México mantendrá una postura firme en la defensa de su soberanía.

“No podemos permitir la injerencia. No podemos permitir la violación de nuestra soberanía. Tenemos que garantizar el respeto mutuo”, concluyó.

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