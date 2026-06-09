‘Dreamer’ con DACA lleva un año detenido por ICE

JeanCarlos Fiallos Manzanares, un residente en Miami Gardens, Florida, lleva un año bajo detención de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de ser beneficiario de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Fiallos Manzanares fue arrestado el verano pasado y enviado al Centro de Procesamiento del Condado de Otero, en Nuevo México, a casi 3,200 kilómetros de su hogar.

Aunque la defensa de Fiallos Manzanares presentó una demanda contra ICE por la detención considerada injusta, su caso no ha avanzado.

“El caso de JeanCarlos pone de manifiesto los flagrantes esfuerzos por anular las protecciones del programa DACA y expulsar a cientos de miles de personas de su estatus y de sus hogares”, criticó el movimiento Home is Here.

El movimiento critica que mientras JeanCarlos sigue detenido, en el Senado se rechazaran dos enmiendas que habrían abordado las crecientes demoras en las solicitudes de renovación de DACA y habrían limitado la actuación de los agentes de ICE contra los ‘Dreamers’.

Según la organización, hasta el momento la agencia migratoria ha detenido a 340 personas con DACA, de las cuales ha deportado a unas 90.

La administración del presidente Donald Trump está facilitando la deportación de ‘Dreamers’ con DACA, luego de una nueva decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), donde se establece que ser beneficiario de tal programa no es razón suficiente para evitar la deportación.

Las decisiones públicas de la BIA sientan precedentes y marcan la pauta sobre cómo los jueces de inmigración de todo el país deben tomar decisiones, por lo que la directiva sobre los ‘Dreamers’ es preocupante entre quienes los defienden.

“JeanCarlos es esposo, padre de dos hijos y su único hogar siempre ha sido aquí. Sin embargo, durante más de un año, ha estado detenido y separado de su familia, a pesar de tener un estatus DACA válido y vigente. Su detención continua es un ataque directo a las protecciones que DACA se creó para brindar”, indicó Home is Here.

El movimiento considera que el gobierno federal está “ignorando y violando las protecciones de DACA sin consecuencias” y advirtió que a pocos días del aniversario 14 de ese programa de protección creado por el presidente Barack Obama.

Los defensores de ‘Dreamers’ urgen al Congreso aprobar la Dream Act, la cual crearía un camino a la ciudadanía para los protegidos con DACA.

“El Congreso ya no puede alegar ignorancia cuando DACA está siendo desmantelada a plena vista”, agregó el grupo. “No se ha logrado ofrecer un camino hacia la ciudadanía. Ahora es el momento de aprobar la DREAM Act y la Ley Sueño y Promesa de una vez por todas”.

Además de DACA, el gobierno de Trump ha buscado cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a varios países, así como aquellas protecciones otorgadas con ‘parole’, como la visa humanitaria a las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.