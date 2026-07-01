Lakers reaccionan tras la salida de LeBron James: suman cuatro refuerzos para rodear a Luka Doncic

Los Angeles Lakers no tardaron en mover sus piezas tras confirmar la salida de LeBron James. Apenas un día después del anuncio, la franquicia angelina reforzó su plantilla con las incorporaciones de Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton y Quentin Grimes, con el objetivo de construir un equipo competitivo alrededor de Luka Doncic y Austin Reaves.

La organización aprovechó el margen salarial que dejó la partida de James para fortalecer distintas áreas de la plantilla, combinando incorporaciones en la agencia libre y un movimiento importante en el mercado de traspasos.

Walker Kessler fortalece el juego interior

El movimiento más destacado de los Lakers fue la llegada del pívot Walker Kessler, adquirido mediante un intercambio con el Utah Jazz, según reportó ESPN.

Como parte de la operación, la franquicia de Los Ángeles entregó sus selecciones de primera ronda del Draft de 2031 y 2033, además de intercambiar las correspondientes a 2028 y 2030.

Antes de concretarse el traspaso, Kessler, de 24 años, acordó un contrato por cuatro temporadas y 130 millones de dólares. Aunque una lesión muscular limitó su participación a solo cinco partidos la campaña anterior, dejó promedios de 14.4 puntos y 10.8 rebotes por encuentro, cifras que respaldan la apuesta de los angelinos para reforzar la pintura.

Además, el pívot competirá por minutos con Deandre Ayton, quien recientemente renovó su vínculo con los Lakers por una temporada.

Mamukelashvili, Sexton y Grimes aportan profundidad

Además del intercambio por Walker Kessler, los Lakers fortalecieron su rotación con tres incorporaciones durante la agencia libre.

Sandro Mamukelashvili, considerado uno de los hombres altos más versátiles disponibles en el mercado, llegó procedente de los Toronto Raptors con un contrato de cuatro años y $52 millones de dólares, después de promediar 11.2 puntos y 4.9 rebotes saliendo desde el banquillo.

El base Collin Sexton firmó por dos temporadas y $19 millones de dólares tras su paso por Charlotte Hornets y Chicago Bulls, luego de registrar 15.4 puntos por partido en la campaña anterior.

Por su parte, Quentin Grimes, una de las piezas más productivas de la segunda unidad de los Philadelphia 76ers, acordó un contrato de cuatro años y $60 millones de dólares después de aportar 13.4 puntos por encuentro.

Doncic y Reaves liderarán la nueva etapa

La salida de LeBron James marca el inicio de un nuevo ciclo para los Lakers, que ahora depositarán sus aspiraciones en Luka Doncic y Austin Reaves.

El base esloveno buscará recuperar protagonismo después de perderse la última postemporada por lesión, mientras que Reaves continuará como uno de los jugadores más importantes del proyecto tras su destacado rendimiento en los playoffs.

Con las nuevas incorporaciones, la franquicia pretende rodear a sus dos figuras con una plantilla más equilibrada y con mayor profundidad para competir en la Conferencia Oeste.

Los Lakers apuestan por una plantilla más completa

Tras quedar eliminados en la segunda ronda de los playoffs, los Lakers optaron por una reestructuración importante de su plantel.

La llegada de Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili, Collin Sexton y Quentin Grimes responde a la necesidad de fortalecer tanto el juego interior como la rotación perimetral, además de aportar juventud y versatilidad a un equipo que inicia una nueva etapa.

Con Luka Doncic y Austin Reaves como referentes, los Lakers buscarán mantenerse entre los protagonistas de la NBA y volver a competir por el campeonato en una de las conferencias más exigentes de la liga.

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