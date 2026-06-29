Memphis Grizzlies traspasó a Ja Morant a los Portland Trail Blazers

Los Memphis Grizzlies iniciaron una nueva etapa en su proyecto deportivo tras acordar el traspaso de Ja Morant a los Portland Trail Blazers, una operación que también supone el cambio de equipo para los aleros Jerami Grant y Kris Murray. El movimiento todavía debe recibir la aprobación formal de la NBA.

La transferencia representa uno de los cambios más relevantes del mercado reciente y modifica por completo el núcleo que llevó a Memphis a uno de sus momentos más competitivos de los últimos años. También redefine el entorno del mexicano Karim López, quien ahora encontrará un escenario distinto dentro de la estructura de la franquicia.

BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading two-time NBA All-Star Ja Morant to the Portland Trail Blazers for Jerami Grant and Kris Murray, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FJOTzGe5Tr — Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026

Para Portland, la llegada de Morant supone una apuesta de alto impacto. El base, dos veces All-Star, aterriza en un equipo que ya cuenta actualmente con nombres como Jrue Holiday, Damian Lillard y Scoot Henderson en posiciones similares, una acumulación de talento que abre interrogantes sobre futuros movimientos dentro de la organización.

La operación ocurre además en un contexto de cambios institucionales para los Trail Blazers bajo la nueva propiedad de Tom Dundon, propietario que llega tras conquistar recientemente la Stanley Cup con los Carolina Hurricanes.

El cierre definitivo de una era en Memphis

La salida de Morant también termina de desarmar el grupo que impulsó a los Grizzlies durante el ciclo más prometedor de los últimos años.

En la temporada 2021-22, cuando Morant fue elegido como Jugador de Mayor Progreso, Memphis alcanzó 56 victorias e igualó el récord histórico de triunfos de la franquicia. Ese equipo estaba construido alrededor de una base joven integrada por Morant, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr. y Desmond Bane.

Ninguno permanece ya en el plantel. Brooks abandonó el equipo una temporada después y posteriormente cambió de organización en dos ocasiones. Bane fue enviado a Orlando el verano pasado y Jackson terminó traspasado a Utah en febrero.

Morant deja Memphis con promedios de 22,4 puntos por partido en su carrera, aunque sus últimas tres campañas estuvieron marcadas por una disponibilidad limitada: disputó apenas 79 encuentros entre lesiones y suspensiones.

Entre esos episodios estuvieron una sanción de 25 partidos después de aparecer en una transmisión en vivo sosteniendo un arma mientras viajaba como pasajero en un vehículo, y otra suspensión previa de ocho encuentros tras difundirse imágenes en un club nocturno del área de Denver. Según los datos citados, ambas medidas le representaron aproximadamente 9 millones de dólares en salarios no percibidos.

Mientras tanto, Memphis incorpora experiencia inmediata con Grant, quien promedió 18,6 puntos la temporada pasada y se convertirá en integrante de su sexto equipo en la NBA. Murray llega después de registrar 5,8 puntos por encuentro con Portland.

Para ambas franquicias, el intercambio marca más que un simple cambio de jugadores: redefine direcciones deportivas y abre un nuevo capítulo para uno de los nombres más mediáticos de la liga.

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