LeBron James no regresará a Los Angeles Lakers y busca nuevo equipo: “Fue un honor”

LeBron James volverá a cambiar de franquicia en la NBA. El jugador informó a Los Angeles Lakers que no continuará con el equipo tras ocho temporadas y disputará su temporada número 24 en la liga con otra organización, una decisión que pone fin al ciclo más largo que ha tenido con una misma camiseta y abre uno de los movimientos más relevantes del mercado rumbo a la campaña 2026-2027.

La salida llega 16 años después de la decisión que lo llevó de Cleveland a Miami y ocurre en una etapa distinta de su carrera: a pocos meses de cumplir 42 años y con la intención declarada de seguir compitiendo por campeonatos.

No, THANK YOU! Truly a honor to wear the ?? while trying to continuing the greatness & legacies that came before me! Hope I made a few proud during my stint. ???? https://t.co/RmQ6uvvgv0 — LeBron James (@KingJames) June 30, 2026

El propio James ya había anticipado cuál era su prioridad cuando terminó la temporada de los Lakers en mayo, en lo que terminó siendo su último partido con la franquicia angelina. “Lo he hecho todo. Lo he visto todo. Poder competir e intentar ganar campeonatos creo que es un factor motivador”, afirmó entonces.

Este martes, James reconoció que fue un “honor” jugar y potenciar la grandeza de la franquicia, con la cual fue campeón en 2020.

Un mercado que empieza a moverse alrededor de LeBron

El período oficial para conversaciones con otras franquicias se abre este martes por la tarde, mientras que la firma de contratos deberá esperar hasta el levantamiento de la moratoria de temporada baja el próximo 6 de julio.

Entre los equipos que aparecen vinculados al futuro del veterano figura Golden State Warriors. La posibilidad tomó fuerza luego de que Draymond Green decidiera no ejecutar su opción salarial de $27,6 millones para la próxima temporada, una maniobra que abre margen de maniobra dentro de la plantilla.

Una eventual llegada de James a Golden State reuniría a figuras con las que ya mantiene vínculos deportivos importantes. Compartió equipo con Stephen Curry y fue dirigido por Steve Kerr durante el oro olímpico de Estados Unidos en París 2024. También enfrentó a los Warriors en cuatro Finales de la NBA cuando defendía los colores de Cleveland.

Aunque Golden State aparece entre las opciones mencionadas, también surgen especulaciones sobre posibles reencuentros con Cleveland o Miami, además de un escenario nuevo como San Antonio, donde podría coincidir con Victor Wembanyama.

After eight seasons with the Lakers, including leading the franchise to the 2020 NBA championship, James departs and enters free agency set to join a new team.



Lakers president Rob Pelinka and Rich Paul spoke a short time ago about the four-time champion's plans, sources said.? https://t.co/QPwbkJi9OJ — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

El cierre de una era en Los Ángeles

La despedida también representa el final de una etapa histórica para los Lakers.

La franquicia publicó un comunicado para agradecer el paso del alero, quien llegó en 2018 y conquistó el campeonato de 2020, además de convertirse durante ese período en el máximo anotador histórico de la NBA.

“LeBron James es uno de los mejores atletas de la historia”, expresó Jeanie Buss, integrante del grupo propietario del equipo. “Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluido el título que lideró en 2020 bajo las circunstancias más difíciles imaginables y por los innumerables récords que rompió vistiendo el púrpura y oro. Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte apreciada de la familia Lakers”.

Llega al siguiente capítulo como el jugador activo de mayor edad de la liga, con 22 selecciones al Juego de Estrellas, cuatro premios al Jugador Más Valioso, cuatro MVP de Finales y más de 1.600 partidos disputados. En la campaña más reciente promedió 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por encuentro.

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