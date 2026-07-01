Gobernador de Illinois insiste en afirmar que Donald Trump sufre demencia

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, reitera que el presidente Donald Trump no está bien de la cabeza y exige someterlo a exámenes, pues no confía en los informes presentados por la Casa Blanca para evaluar su estado de salud.

Al igual que lo hizo en octubre del año pasado, el multimillonario demócrata volvió a insistir en que el magnate neoyorquino y sus colaboradores en la Casa Blanca están ocultando la demencia que padece desde hace meses.

“Este hombre sufre de demencia de forma continua. No creo que realmente entienda lo que dice. Es un hombre que ha amenazado con encarcelar al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois. Amenaza constantemente con perseguir a la gente y, de hecho, ha utilizado el Departamento de Justicia para ello. Se le ocurren ideas en la cabeza y las suelta sin pensarlo realmente“, externó.

En cuestión de minutos, los señalamientos de J.B. Pritzker fueron descalificados por Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, a través de una enérgica declaración donde le sugirió atender sus problemas de salud y dejar de difamar al jefe de la nación.

“Es un vago y un gobernador incompetente que difunde narrativas descaradamente falsas como esta en un intento desesperado por seguir siendo relevante. En lugar de mentir en las entrevistas con los medios, Pritzker debería centrarse en solucionar su delicado estado de salud y cumplir con su trabajo”, señaló.

Donald Trump sostiene que su salud se encuentra en perfecto estado. (Crédito: Manuel Balce Ceneta / AP)

Después de someterse a su examen médico semestral de rutina hacia finales de mayo, en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reedel, Trump aseguró que los resultados habían salido perfectos.

Sin embargo, recientemente, Jamie Raskin, representante por Maryland, dio a conocer a través de una carta su intención de reanudar una investigación sobre el historial médico del presidente y por ello exigió la publicación de la lista completa de los medicamentos que consume y los nombres de los médicos a cargo de su salud.

“Como la persona de mayor edad jamás elegida para la Casa Blanca, el presidente Trump cumplió 80 años el pasado domingo. Ante estos preocupantes informes médicos, tantos síntomas inexplicables de enfermedad y la existencia de casi dos docenas de médicos diferentes a cargo del caso, el pueblo estadounidense merece respuestas honestas y serias sobre si está capacitado para el cargo”, detalla parte del documento.

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