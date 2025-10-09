Gobernador de Illinois describe a Donald Trump como un “delincuente convicto” y lo reta

A medida que trascurren los días, Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, incrementa sus ataques en contra del presidente Donald Trump a quien, además de describir como “delincuente convicto”, lo reta para salir a buscarlo.

El millonario demócrata no comulga con las políticas del republicano que gobierna desde la Casa Blanca y recurrentemente le ha expresado su rechazo hacia las propuestas de deportar extranjeros carentes de estatus legal y al desplazamiento tanto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como de la Guardia Nacional a ciertas ciudades consideradas peligrosas bajo perspectiva conservadora.

Durante una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, los comentarios de J.B. Pritzker subieron de tono cuando le pidieron describir al actual jefe de la nación.

“Se trata de un delincuente convicto —piensen en eso— que amenaza con encarcelarme. Debo decir que este tipo está desquiciado, es inseguro, es un aspirante a dictador”, expresó.

Envalentonado, el político cuya fortuna es estimada en $3.8 mil millones de dólares, retó a Donald Trump a encarcelarlo por no comulgar con sus ideas.

“Hay algo que realmente quiero decirle a Donald Trump: si vienes por mi gente, lo harás a través de mí. Así que, ven a buscarme”, enfatizó.

Donald Trump exigió que Jay Robert Pritzker y el alcalde Brandon Johnson sean encarcelados por rehusarse a colaborar con la Guardia Nacional y el ICE. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

La respuesta de la Casa Blanca no tardó en surgir a través de una declaración emitida por la portavoz Abigail Jackson quien describió al mandatario de Illinois como un funcionario “incompetente” cuyas manos están “manchadas de sangre”.

“Pritzker es un inútil incompotente que se ha quedado de brazos cruzados mientras estadounidenses inocentes son víctimas de crímenes violentos una y otra vez.

Tan solo el fin de semana pasado, 30 personas fueron baleadas y cinco de ellas murieron. Pero Pritzker prefiere atacar al presidente antes que trabajar para solucionar la delincuencia descontrolada de Chicago. Pritzker tiene las manos manchas de sangre”, señaló.

Un día antes, Trump había publicado un mensaje en la plataforma Truth Social exigiendo encarcelar tanto al gobernador de Illinois como al alcalde de Chicago.

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.! ¡El gobernador Pritzker también!”, aseguró.

