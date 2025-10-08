Gobernador de Illinois arremete en contra de Donald Trump y asegura que “sufre demencia”

Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, está convencido que detrás de la idea del presidente Donald Trump de perseguir a los inmigrantes con el objetivo de deportarlos a sus naciones de origen se esconde un problema relacionado con su salud mental.

Durante una entrevista concedida al diario The Chicago Tribune, el millonario demócrata aseguró que, bajó su óptica, el jefe de la nación está enfermó y debería atenderse.

“Este hombre sufre demencia. Tiene algo metido en la cabeza. No puede sacárselo de la cabeza. No lee. No sabe nada de actualidad. Es algo en lo más profundo de su mente que lo impulsa a mencionar estas ciudades. Desafortunadamente, tiene el poder de los militares, el poder del gobierno federal para hacer lo que quiere”, expresó.

En su afán de perseguir a los extranjeros carentes de estatus legal viviendo en Chicago, el republicano de 79 años ordenó movilizar a un contingente de integrantes de la Guardia Nacional hacia “La Ciudad de los Vientos”, pues considera que la violencia se ha incrementado sin que la policía local pueda hacerle frente.

Jay Robert Pritzker interpuso una demanda para evitar la presencia de la Guardia Nacional en Illinois. (Crédito: Erin Hooley / AP)

En respuesta, J.B. Pritzker y Brandon Johnson, alcalde Chicago, interpusieron una demanda en contra de la presencia de la Guardia Nacional, lo cual elevó el malestar de Trump.

“¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.! ¡El gobernador Pritzker también!”, escribió el magnate neoyorquino en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social.

A partir de un memorándum recibido, el Departamento de Defensa desplazó a cerca de 300 miembros de la Guardia Nacional hacia Illinois; en tanto que Trump pidió ordenó que otros 400 miembros de la Guardia Nacional federalizada de Texas fueran trasladados a los estados de Chicago, Portland, Oregón y a otros potencialmente considerados peligrosos.

Sin embargo, la estrategia de la actual administración federal deberá librar algunos obstáculos legales en las entidades gobernadas por demócratas, como es el caso de California, donde Gavin Newsom también ha levantado la voz exigiendo no intervenir con la estrategia de seguridad implementada por su gobierno.

Sigue leyendo:

• ICE detiene a más de 40 personas en Chicago durante operativo en vecindarios

• Oficiales federales reprimen violentamente una protesta contra ICE en Chicago

• Trump envía más agentes a Chicago y Noem inspecciona allí las redadas de ICE