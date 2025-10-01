ICE detiene a más de 40 personas en Chicago durante operativo en vecindarios

Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron este miércoles a más de 40 personas en el vecindario Bronzeville de Chicago, en un operativo de madrugada dentro de la campaña federal Midway Blitz.

Según testimonios, uno de los casos más mencionados se vivió en la Iglesia Brightstar, un refugio para personas sin hogar que administra en el vecindario Bronzeville de la ciudad y que fue allanado por ICE.

Incluso, en una publicación en Instagram, la iglesia escribió: “Nuestra Corporación de Desarrollo Comunitario Bright Star administra un albergue para personas sin hogar para la ciudad de Chicago en Bronzeville. ICE allanó nuestro albergue esta mañana, donde residen 260 residentes. Este acto inesperado ha traumatizado a los residentes, al personal y a la comunidad circundante“.

Chicago pastor, Chris Harris, went live on Facebook showing ICE agents detaining illegal migrants being housed at his shelter in the Bronzeville neighborhood. His sound was off for about the first 2 mins. pic.twitter.com/ileEtWcJMi — Grindz TV  (@Grindz_TV) October 1, 2025

La publicación incluía un video de agentes en la calle, afuera del edificio, y un texto en pantalla que indicaba la detención de cuatro inmigrantes.

De acuerdo a la información oficial, durante la jornada, unos 300 agentes ingresaron a varios edificios de apartamentos acompañados por equipos tácticos armados. Testigos indicaron que algunas detenciones incluyeron a mujeres y jóvenes, conducidos con las manos atadas hasta vehículos oficiales. Las redadas se extendieron por varias manzanas desde las 5 de la mañana y terminaron pasado el mediodía.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los arrestos se enfocaron en inmigrantes con antecedentes penales o con órdenes de deportación, sin publicar detalles específicos.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, criticó la operación y denunció la falta de coordinación con el Estado. Señaló que el Gobierno federal pidió el despliegue de 100 tropas en Chicago, lo que calificó de medida desproporcionada.

Continúa leyendo: