T-Mobile lanza el Samsung Galaxy Z Fold8 en oferta especial con diseño más delgado y ligero

Para esta temporada de regreso a clases, donde mantenerse conectados e informados es imprescindible, la operadora de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos, T-Mobile, hace el lanzamiento dentro de su amplio catálogo del nuevo Samsung Galaxy Z Fold8, una edición mucho más ligera y con un diseño único que permite disfrutar de un smartphone y una tablet al mismo tiempo.

Este dispositivo plegable y compacto está disponible en tres colores: Lavander, Cream y Grafito cuentan con dos pantallas; la principal externa de 5.5” es un poco más ancha que la anterior edición; sin embargo, sigue siendo cómoda y perfectamente útil para el uso de un smartphone tradicional.

Mientras que la pantalla interna de 7.6”, Dynamic AMOLED 2X QXGA+, se despliega en forma de tablet con colores vibrantes en una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz, 3000 nits, con la cual se puede leer, ver series y usar hasta tres aplicaciones al mismo tiempo, rediseñando de esta manera la forma en la que disfrutas de cualquier contenido.

El teléfono plegable más liviano del mundo

Al tener la premisa de ser el teléfono plegable más liviano del mundo, tiene un peso de 7.09 onzas, altura 6.24 pulgadas y ancho 5.64 pulgadas; sus dimensiones en plegado son de 123.9 x 81.9 x 9.7 y al abrirlo de 123.9 x 161.4 x 4.5. Además de contar con una batería de 4800 mAh para el disfrute de 27 horas de reproducción de video, puertos USB tipo C, sistema operativo Android y RAM de 12 GB, opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB y, lo mejor de todo, con resistencia al agua con calificación IPx8.

Graba y reencuadra con el My FanCam. Crédito: T-Mobile | Cortesía

Ahora bien, en cuanto a sus cámaras, el nuevo Galaxy Z Fold8 promete que el secreto de una foto o video está en su Cámara Dual de 50 MP, con la cual podrás capturar momentos increíbles con estabilización óptica (OIS) y zoom digital de 10x; además, incorpora el My FanCam para mantener tu sujeto en el centro y de esta manera tener fotos y videos de nivel profesional.

El Galaxy Z Fold8 también destaca por su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que garantiza no solo consumo eficiente de batería, sino también máxima velocidad en actividades de multitarea o juegos, y así como otros equipos de Samsung, posee IA integrada; con esta función se harán más fáciles tareas como traducir, editar o hacer resúmenes.

Finalmente, para este ciclo escolar, T-Mobile también contará con otras promociones en dispositivos y planes de conexión como Student Perk Plan o EIP Flex 36 con opciones de financiamiento y 0% de inicial.

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