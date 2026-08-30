T-Mobile ofrece nuevas promociones para ahorrar en tecnología durante el regreso a clases

Con el nuevo ciclo escolar a la vuelta de la esquina y los precios más elevados en ropa, calzado y útiles escolares, muchas familias están buscando extender sus presupuestos para hacerle frente a la presión que actualmente representa el aumento de los costos de estos artículos, y según una investigación desarrollada por CreditKarma, más del 40% de los padres planea aumentar su límite de crédito para cubrir estos gastos.

La alta inflación y las nuevas tarifas arancelarias están haciendo un gran agujero en los presupuestos de los hogares estadounidenses, quienes ya luchan con el aumento de los alimentos, bienes y servicios básicos y ahora se deben enfrentar al alto costo de los útiles escolares. Es por esa razón que la investigación destaca que ya más del 50% de los padres están asumiendo la temporada de regreso a clases con deudas en sus tarjetas de crédito.

Por otro lado, datos publicados por BMO Real Financial Progress Index indican que, en el caso de las familias latinas en Estados Unidos con hijos en edad escolar, los costos para mantenerlos se han “salido de control”, y un 80% teme no poder proveer económicamente la vida que desean para sus hijos.

Ofertas para el regreso a clases

Es por esa razón que, para esta temporada, la operadora de telecomunicaciones y redes inalámbricas más grandes de Estados Unidos, T-Mobile, está ofreciendo nuevas promociones en equipos tecnológicos y planes para que las familias puedan ahorrar durante su regreso a clases. Aquí te compartimos algunas de sus propuestas:

Samsung Galaxy Z Fold8: Para los estudiantes que buscan tener a la mano un smartphone y una tablet al mismo tiempo, este es el equipo ideal, ya que combina ambas funciones. Es un dispositivo perfecto para realizar múltiples tareas, desde tomar notas hasta investigar, con un diseño llamativo y versátil.

Para los estudiantes que buscan tener a la mano un smartphone y una tablet al mismo tiempo, este es el equipo ideal, ya que combina ambas funciones. Es un dispositivo perfecto para realizar múltiples tareas, desde tomar notas hasta investigar, con un diseño llamativo y versátil. Samsung Galaxy Watch9 de 40 mm: Si lo que buscan es mantenerse conectados y estar al día con notificaciones y calendarios, este reloj inteligente y compacto de última generación de Samsung es ideal; cuenta con una memoria de 2 GB de RAM junto a 32 GB de almacenamiento interno, una herramienta perfecta durante las actividades del día.

Si lo que buscan es mantenerse conectados y estar al día con notificaciones y calendarios, este reloj inteligente y compacto de última generación de Samsung es ideal; cuenta con una memoria de 2 GB de RAM junto a 32 GB de almacenamiento interno, una herramienta perfecta durante las actividades del día. Student Perk Plan: Para mantenerse siempre conectados, los estudiantes pueden obtener una línea inalámbrica desde $30 dólares al mes usando AutoPay; además, T-Mobile les ofrece un paquete exclusivo de Internet Residencial 5G, el cual incluye una tarjeta virtual prepagada de hasta $200 dólares.

Para mantenerse siempre conectados, los estudiantes pueden obtener una línea inalámbrica desde $30 dólares al mes usando AutoPay; además, T-Mobile les ofrece un paquete exclusivo de Internet Residencial 5G, el cual incluye una tarjeta virtual prepagada de hasta $200 dólares. EIP Flex 36: Con el fin de reducir los costos iniciales y pagos mensuales al adquirir alguno de los nuevos dispositivos, T-Mobile le está ofreciendo a los estudiantes la opción de financiamiento a 36 meses que por tiempo limitado tendrá un pago inicial para clientes elegibles de $0 dólares.

Con estas ofertas de T-Mobile, tanto los estudiantes de preparatoria como los universitarios podrán disfrutar de equipos que marcan una gran diferencia en cuanto a utilidad y versatilidad, al tiempo que sus planes les permiten siempre estar conectados.

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