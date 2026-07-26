Clientes de AT&T pagarán hasta $20 más desde agosto: cómo saber si tu plan está incluido

Algunos clientes de AT&T comenzarán a pagar hasta $20 más por mes desde agosto de 2026. El ajuste afectará a usuarios que conservan ciertos planes inalámbricos ilimitados que la compañía ya no ofrece a nuevos suscriptores.

El aumento no será igual para todas las cuentas. Quienes tengan una sola línea pagarán $10 adicionales por mes, mientras que las cuentas con dos o más líneas tendrán un incremento mensual total de $20. AT&T aclaró que esos $20 se aplican a toda la cuenta y no a cada teléfono incluido en ella.

El ajuste comenzará a aparecer en agosto de 2026 para ciertos planes activados entre el 24 de julio y el 1 de noviembre de 2025. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

La empresa no obliga a los clientes a abandonar sus planes actuales. Los usuarios pueden conservarlos y seguir utilizando sus beneficios, pero deberán afrontar la nueva tarifa si su cuenta está alcanzada por el cambio.

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Qué clientes de AT&T pagarán más desde agosto

El ajuste que comienza en agosto afectará a determinados planes retirados que fueron activados entre el 24 de julio y el 1 de noviembre de 2025.

Los clientes que ya utilizaban esos planes antes del 24 de julio de 2025 recibieron el mismo incremento en sus facturas de abril. Por lo tanto, la medida de agosto representa una segunda etapa de la actualización de precios anunciada por la compañía.

Los principales planes incluidos son:

AT&T Unlimited Plus.

AT&T Unlimited Choice.

AT&T Unlimited Choice II.

AT&T Unlimited Plus Enhanced.

AT&T Unlimited Choice Enhanced.

AT&T Unlimited &More.

AT&T Unlimited &More Premium.

AT&T Unlimited Plan Double Play.

No todos los clientes de AT&T están afectados. Los usuarios de planes actuales, servicios prepagados u otras modalidades deben revisar específicamente su factura y los detalles de su cuenta.

Cuánto aumentará la factura de AT&T

Para los planes ilimitados retirados incluidos en el anuncio, los incrementos serán los siguientes:

Una línea: $10 más por mes.

Dos o más líneas: $20 más por mes en total.

Una cuenta individual que actualmente paga $80 por el plan pasaría, en principio, a pagar $90, antes de impuestos, cargos adicionales, equipos financiados o servicios complementarios.

En una cuenta familiar, el incremento máximo anunciado para este grupo de planes será de $20 mensuales en total, independientemente de que tenga dos, tres o más líneas.

Esto representa hasta $240 adicionales al año para una cuenta con varias líneas si el cliente mantiene el mismo plan durante 12 meses.

Cómo saber si el plan está incluido en el aumento

AT&T recomienda revisar una factura emitida entre el 22 de junio y el 1 de agosto de 2026. Los clientes pueden comprobarlo siguiendo estos pasos:

Ingresar al centro de facturación de AT&T.

Abrir una factura correspondiente al período indicado.

Buscar la sección de información, noticias y ofertas.

Revisar si aparece un aviso denominado “Monthly rate plan change notice”.

Cuando ese mensaje aparece en la factura, significa que la cuenta está incluida en el ajuste de precio.

También puede verificarse el nombre exacto del plan desde la aplicación o la cuenta en línea de AT&T. Esto resulta importante porque algunos productos tienen denominaciones muy similares, pero no necesariamente reciben el mismo incremento.

Qué recibirán los clientes a cambio del aumento

AT&T informó que los planes ilimitados retirados afectados recibirán 20 GB adicionales de datos para hotspot móvil por mes.

El hotspot permite compartir la conexión del teléfono con una computadora, una tableta u otro dispositivo. Sin embargo, quienes no utilizan esta función igualmente deberán pagar el aumento si deciden conservar el plan.

La compañía justificó el cambio por la necesidad de continuar ofreciendo una red confiable, productos de calidad y una mejor experiencia para sus clientes.

Otros planes de AT&T también tendrán ajustes

El aumento de $10 o $20 no es el único cambio previsto para agosto. AT&T también anunció ajustes separados para ciertos planes retirados de Unlimited Your Way.

En esos casos, el incremento será de $5 por cada línea de teléfono inteligente, acompañado de 10 GB adicionales de hotspot por mes. Los planes alcanzados incluyen:

Unlimited Starter SL.

Unlimited Extra EL.

Unlimited Premium PL.

Unlimited Starter.

Unlimited Extra.

Unlimited Premium.

Esto significa que una cuenta con cuatro líneas en uno de esos planes podría pagar $20 más al mes, pero la forma de cálculo es diferente: allí el aumento se aplica por línea.

También existen cambios para algunos planes Mobile Share. AT&T informó aumentos de $5 mensuales para planes con menos de 6 GB de datos y de $10 mensuales para aquellos con 6 GB o más.

¿Es obligatorio cambiar de plan?

No. Los clientes pueden mantener su plan actual y no tienen que realizar ninguna gestión para conservarlo.

Sin embargo, AT&T recomienda comparar el precio final después del aumento con sus nuevos planes Unlimited Your Way 2.0, ya que en algunos casos cambiar podría reducir el costo o incorporar más beneficios. La empresa ofrece actualmente las opciones Elite 2.0, Premium 2.0, Extra 2.0 y Value 2.0.

Antes de modificar el servicio, conviene revisar el precio total de todas las líneas, los descuentos vigentes, la cantidad de hotspot incluida, la calidad de video permitida y los beneficios internacionales. También es bueno chequear los dispositivos financiados y cualquier promoción que pudiera perderse al abandonar el plan anterior.

Un plan nuevo no necesariamente será más barato para todas las familias. La comparación debe realizarse sobre la factura completa y no solamente sobre el precio anunciado por línea.

Cómo intentar reducir la factura

AT&T señala que los clientes pueden consultar descuentos mediante AutoPay y facturación electrónica. El ahorro exacto depende del plan y del método de pago utilizado.

Otra alternativa es eliminar líneas, seguros, servicios o complementos que ya no se utilicen. También puede resultar útil comparar el costo de mantener teléfonos financiados con el precio de cancelar o cambiar el servicio, debido a que una modificación del plan puede alterar promociones vinculadas a los equipos.

Desde cuándo aparecerá el nuevo precio

AT&T indica que los planes afectados comenzarán a reflejar el ajuste a partir de agosto de 2026. La fecha exacta dependerá del ciclo de facturación de cada cliente.

Por eso, algunos usuarios podrían ver el aumento al comienzo del mes y otros en una factura emitida más adelante. La forma más segura de confirmar la situación es revisar el aviso individual enviado por la compañía y comparar la próxima factura con la anterior.

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