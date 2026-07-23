Adiós al teléfono para pagar: así son los nuevos wearables de Inter

Pagar con el celular ya es tan común que casi nadie lo cuestiona. Buscar el teléfono, desbloquearlo, abrir la app del banco, acercarlo al lector. Todo eso pasa en segundos, pero sigue siendo una serie de pasos que la nueva línea de dispositivos wearables de Inter quiere reducir a uno solo. La compañía presentó su línea de wearables para pagos, pensada para quienes quieren dejar el teléfono en el bolsillo y aun así completar una compra sin fricciones.

Inter Ring y Inter Wristband, las dos opciones de Inter

La propuesta de Inter llega en dos formatos distintos, pensados para gustos distintos. El Inter Ring es un anillo inteligente que funciona como método de pago sin contacto, mientras que el Inter Wristband es una pulsera ajustable con la misma función, orientada a quienes prefieren algo más discreto o menos llamativo en el día a día.

Ambos dispositivos usan tecnología NFC pasiva, lo que significa que no necesitan batería ni pantalla para funcionar. Esto los hace resistentes al agua y bastante simples de mantener, ya que se activan una sola vez desde la Inter App y después quedan listos para usarse indefinidamente sin que el usuario tenga que preocuparse de cargarlos ni de revisar ninguna interfaz antes de pagar.

El Inter Ring estará disponible en dorado, plateado, rosado, negro y gris Crédito: Inter | Cortesía

En cuanto a diseño, el Inter Ring estará disponible en dorado, plateado, rosado, negro y gris, cubriendo distintos estilos y preferencias estéticas. El Inter Wristband, por su parte, llega en negro, naranja y blanco, con un diseño ajustable pensado para el uso constante. La idea detrás de esta variedad de colores es que cada cliente pueda elegir la opción que mejor se adapte a su rutina, sin que el accesorio se sienta fuera de lugar con el resto de su vestimenta.

Cómo funcionan los pagos sin contacto de Inter

Cada wearable actúa como una extensión de la tarjeta de crédito que el cliente ya tiene con Inter. Esto quiere decir que comparte el mismo límite de crédito y la misma fecha de vencimiento que la tarjeta física, y que todas las compras, sin importar si se hicieron con el anillo, la pulsera o la tarjeta, aparecen juntas en un único estado de cuenta.

Para las transacciones, Inter recurre a tokenización y cifrado alineados con los estándares de la industria para pagos sin contacto. Algunas compras podrían pedir un PIN como paso adicional de verificación, dependiendo del monto o del comercio. Y si el dispositivo se pierde o alguien lo roba, el cliente puede desactivarlo o eliminarlo directamente desde la Inter App, sin necesidad de llamadas ni trámites adicionales.

Rodrigo Gouveia, Director Ejecutivo de E-Commerce y Ecosistemas en Inter, explicó que estos wearables buscan simplificar la vida cotidiana de los clientes a través de la tecnología, la conveniencia y la seguridad. Según Gouveia, la meta es hacer más eficiente cada experiencia de pago, ya sea por el tiempo que se ahorra en el momento de pagar o por la tranquilidad de contar con medidas de seguridad estándar de la industria.

Disponibilidad de los wearables de Inter en Estados Unidos

El lanzamiento del Inter Ring y el Inter Wristband llega primero a un grupo limitado de clientes seleccionados en Estados Unidos. Inter tiene previsto ampliar la disponibilidad a más usuarios más adelante en 2026, aunque todavía no ha compartido una fecha exacta para ese despliegue más amplio.

Este movimiento se suma a la estrategia de Inter de expandirse más allá de ser solo una plataforma financiera. Con estos dispositivos, la compañía busca integrar sus servicios en accesorios que las personas ya usan todos los días, ampliando el acceso a su ecosistema de productos y servicios sin depender exclusivamente del teléfono como punto de entrada.

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