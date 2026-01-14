window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Cómo tener un número de teléfono de EEUU: opciones, requisitos y costos 2026

Cómo tener un número de teléfono en Estados Unidos sin SSN. Opciones prepago, virtuales y para WhatsApp. Costos, requisitos y qué conviene según tu caso.

Número de teléfono en Estados Unidos para extranjeros con smartphone y pasaporte

Tener un número de teléfono en Estados Unidos es clave para trámites, trabajo y verificación de apps. Crédito: Imagen desarrollada con AI | Impremedia

Georgina Elustondo

Tener un número de teléfono en Estados Unidos dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad. Hoy es clave para buscar trabajo, abrir cuentas bancarias, usar aplicaciones como Uber o WhatsApp, recibir códigos de verificación y completar trámites básicos. El problema es que muchos usuarios no saben qué opciones existen, qué requisitos piden ni cuál conviene según cada caso.

La buena noticia es que no hace falta ser residente ni tener SSN para conseguir un número estadounidense. Existen alternativas presenciales, digitales y virtuales, con y sin contrato, pensadas tanto para quienes viven en el país como para turistas o personas que aún están en proceso migratorio.

Opciones para tener un número de teléfono en USA sin SSN
Existen alternativas para obtener un número estadounidense sin contrato ni seguro social.
En esta guía te explicamos todas las formas de obtener un número de teléfono en USA en 2026, cuánto cuesta cada una y cuál conviene según tu situación.

Qué necesitas para tener un número de teléfono en USA

Depende del tipo de número que elijas. En general, puedes necesitar:

  • Pasaporte o identificación válida
  • Dirección en Estados Unidos (a veces no obligatoria)
  • Método de pago (tarjeta o efectivo)
  • En algunos casos, NO se requiere SSN
  • La clave está en elegir la opción correcta desde el inicio.

Número de teléfono prepago en Estados Unidos (sin contrato)

Es la opción más usada por extranjeros, turistas y recién llegados. Un plan sin contrato, que se paga mes a mes y no exige historial crediticio. Tiene muchas ventajas:

  • No pide SSN
  • Activación rápida
  • Control total del gasto
  • Funciona para llamadas, SMS y datos

Costos aproximados

Desde USD 25 a USD 50 por mes, según datos incluidos. Es ideal para turistas, estudiantes, personas sin residencia permanente y recién llegados a USA.

Número virtual de Estados Unidos (online)

Es una de las búsquedas que más crece en Google. ¿Qué es? Un número estadounidense que funciona por internet, sin chip físico.

Sirve para recibir SMS de verificación y para usar WhatsApp con número americano. También para registrar cuentas en apps y servicios. Pero tiene algunas contras: en muchos bancos y tiendas, como Walmart, no lo acepta cuando requieren un número para ser miembro o pagar en meses.

Lo bueno de tener un número virtual de EEUU es que permite mantener un número de USA desde otro país. Es más: se obtiene desde cualquier país y no requiere dirección ni SSN. Y su activación es inmediata.

Sin embargo, tiene limitaciones: algunos bancos o apps no aceptan números virtuales. Y no siempre sirve para llamadas tradicionales.

Costos: desde USD 5 a USD 15 por mes.

Tener WhatsApp con número de Estados Unidos

Muchos usuarios buscan un número de USA solo para WhatsApp, por trabajo o imagen profesional. Si es tu caso, hay varias opciones válidas, como tener un número prepago físico o un número virtual compatible con WhatsApp.

Recomendación: si lo necesitas para uso laboral serio (ventas, atención al cliente), conviene un número prepago real, no solo virtual.

Número de teléfono en USA para trabajar

Tener un número de celular propio es clave para búsquedas laborales. Las empresas priorizan a quienes pueden dar esta referencia y mejora la tasa de respuesta. Es algo que genera confianza inmediata.

Lo conveniente es tener un número prepago con código de área local, y evitar números extranjeros o internacionales.

Muchos inmigrantes consiguen entrevistas solo por tener un número estadounidense activo.

Número de teléfono sin SSN en Estados Unidos

Una de las dudas más frecuentes es si es posible tener un número de teléfono sin Seguro Social (SSN) Estados Unidos. La respuesta corta: sí, es posible tener un número en USA sin SSN. NO lo piden los planes prepago, los números virtuales ni los chips comprados en tiendas físicas.

¿Cuándo se pide SSN? En los planes postpago, en los contratos largos y para la financiación de equipos.

Número barato en Estados Unidos: cuánto cuesta realmente

Estos son los costos reales mensuales en 2026

  • Prepago básico: USD 25–30
  • Prepago con más datos: USD 40–50
  • Número virtual: USD 5–15

Consejo clave: evita planes postpago si no tienes residencia estable.

Mantener un número de USA desde el exterior

Muchos usuarios necesitan conservar su número estadounidense aunque viajen o se muden, pero ten en cuenta que cuando pases un par de meses afuera, es probable que el chip se desacitve.

Lo recomendable es pasar a un plan prepago económico, usar número virtual con roaming online y redirigir llamadas y SMS.

Es clave para no perder accesos a bancos, apps y redes.

Códigos de área en Estados Unidos: por qué importan

Los códigos de área indican la región del número y afectan la percepción.

Ejemplos buscados:

  • 305 (Miami)
  • 212 (Nueva York)
  • 850 (Florida Panhandle)

Tener un código local puede marcar la diferencia al buscar trabajo o clientes.

Qué opción conviene según tu perfil

  • Turista: prepago o número virtual
  • Migrante sin SSN: prepago
  • Freelancer / trabajo remoto: prepago o virtual confiable
  • Uso solo WhatsApp: virtual compatible
  • Larga estadía: prepago con buen plan de datos

Tener un número de teléfono en Estados Unidos es más fácil de lo que parece, incluso sin residencia ni SSN. La clave está en definir para qué lo necesitás y elegir la opción adecuada desde el inicio. Un número americano hoy abre puertas: trabajo, trámites, apps, contactos y oportunidades.

