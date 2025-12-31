Lista completa de los teléfonos que se quedarán sin WhatsApp a partir de 2026

WhatsApp elevará sus requisitos en 2026 y dejara sin soporte a millones de celulares quedarán sin soporte. A partir del 1 de enero de 2026, la aplicación de mensajería instantánea de Meta dejará de ser compatible con dispositivos que no cumplan con versiones mínimas de sus sistemas operativos, afectando a usuarios en todo el mundo, especialmente en mercados emergentes como Latinoamérica.

Requisitos mínimos de compatibilidad

Los teléfonos Android requerirán al menos la versión 5.0 Lollipop o superior, lo que excluye a equipos lanzados antes de 2014 sin capacidad de actualización. En el caso de iPhone, se exige iOS 15.1 o posterior, descartando modelos que no alcancen esa versión del sistema operativo.

Para dispositivos con KaiOS, como algunos feature phones, el mínimo es la versión 2.5.0, una medida que busca garantizar seguridad avanzada y nuevas funcionalidades como cifrado mejorado y herramientas de inteligencia artificial. Esta política responde a la necesidad de optimizar recursos y proteger datos en un ecosistema de amenazas cibernéticas crecientes.

Dispositivos afectados por el cambio

Samsung : Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Note 3, Core Prime, Trend Lite y J2.



: Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Note 3, Core Prime, Trend Lite y J2. Apple : iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.



: iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus. LG : Optimus L3, L5, L7, F5 y L3 II Dual.



: Optimus L3, L5, L7, F5 y L3 II Dual. Motorola : Moto G y Moto E de primera generación.



: Moto G y Moto E de primera generación. Sony : Xperia Z, Z1, Z2, Z3 y M.



: Xperia Z, Z1, Z2, Z3 y M. Huawei : Ascend Mate, G740, D2 y P6.



: Ascend Mate, G740, D2 y P6. HTC : Desire 500 y One X.



: Desire 500 y One X. Lenovo: A7000, entre otros modelos pre-2014. Estos aparatos representan un riesgo de seguridad al carecer de parches actualizados, impactando a millones de usuarios en regiones como México, Venezuela y Colombia.

Implicaciones y recomendaciones prácticas

El cambio busca fortalecer la privacidad ante vulnerabilidades en sistemas obsoletos, que no soportan videollamadas en alta definición ni protecciones modernas contra hacking. WhatsApp notificará a los afectados mediante alertas en la app, recomendando respaldar conversaciones en Google Drive para Android o iCloud para iOS antes del corte gradual. Los usuarios deben verificar su versión en Ajustes > Acerca de e intentar actualizaciones de software; de lo contrario, optar por equipos con Android 10 o superior e iPhone recientes para asegurar compatibilidad futura. En contextos donde WhatsApp es esencial para comunicaciones laborales y familiares, esta transición acelera la renovación de dispositivos, con oportunidades en promociones de fin de año.

Sigue leyendo:

• Cómo utilizar los ajustes de privacidad de WhatsApp

• WhatsApp trabaja en las menciones para todos en los grupos; así funcionan

• Así puedes pasar todos tus chats de WhatsApp a tu nuevo móvil sin perder ningún mensaje