Así puedes pasar todos tus chats de WhatsApp a tu nuevo móvil sin perder ningún mensaje

La forma más sencilla y segura de pasar todo tu historial de chats de WhatsApp a un teléfono nuevo es usar la función nativa de transferencia y las copias de seguridad en la nube: el sistema prácticamente hace todo por ti y no deberías perder ni un solo mensaje si sigues los pasos correctos.

WhatsApp ya tiene una función nativa para migrar todo

Desde hace un tiempo, WhatsApp integra una función de transferencia de chats entre teléfonos que evita depender de apps raras o métodos manuales poco fiables. Esta función se combina con las copias de seguridad en la nube (Google Drive en Android e iCloud en iPhone) para que puedas levantar tus conversaciones en el nuevo dispositivo como si nada hubiera pasado.

Lo más interesante es que todo se hace dentro de la propia app de WhatsApp, con cifrado de extremo a extremo y usando tu mismo número de teléfono, por lo que no tienes que preocuparte por herramientas de terceros ni por exponer tus mensajes a servicios desconocidos. Además, la interfaz es bastante guiada: el propio WhatsApp te va pidiendo que escanees un código QR o que restaures una copia de seguridad, así que el riesgo de equivocarte es mínimo si lees bien cada pantalla.

En el caso de Android a Android, incluso puedes usar la transferencia directa entre teléfonos, que copia chats y archivos multimedia conectando ambos móviles y escaneando un código QR, haciendo el proceso más rápido y sin depender tanto de la velocidad de la nube. En cambios de Android a iPhone (o viceversa), la app oficial “Trasladar a iOS” y las copias en Google Drive o iCloud son las aliadas principales para que no se pierda ese grupo mítico de la familia o del trabajo.youtube​

Cómo pasar tus chats de Android a Android

Si cambias de un Android a otro Android, lo normal es combinar copia en Google Drive con la función de transferencia de chats que ya aparece en los ajustes de WhatsApp.youtube​

Pasos básicos con Google Drive:

Abre WhatsApp en el móvil viejo, entra en Ajustes > Chats > Copia de seguridad del chat.

Elige tu cuenta de Google, configura si quieres incluir vídeos y toca Crear copia de seguridad para generar una copia reciente en Google Drive.

para generar una copia reciente en Google Drive. En el móvil nuevo, instala WhatsApp, verifica tu número y, cuando la app lo pregunte, toca Restaurar para recuperar el historial desde la nube.

Si prefieres la nueva función nativa de transferencia directa:

En el móvil viejo, ve a Configuración/Ajustes > Chats > Transferir chats y selecciona la opción para pasar el historial al nuevo teléfono.

y selecciona la opción para pasar el historial al nuevo teléfono. En el móvil nuevo, instala WhatsApp, verifica el número y elige Transferir el historial de chats desde el teléfono anterior cuando lo indique la app.

cuando lo indique la app. El nuevo dispositivo mostrará un código QR que debes escanear con el móvil viejo; una vez emparejados, la app empieza a mover mensajes, fotos, vídeos y documentos.

Esta función nativa está pensada para que no tengas que preocuparte por nada: solo mantener ambos teléfonos encendidos, con WhatsApp abierto y una conexión estable. Al finalizar, la sesión del móvil viejo se cierra y todo tu historial queda en el nuevo, listo para seguir chateando donde lo dejaste.youtube​

Migrar de Android a iPhone o de iPhone a iPhone

El escenario más delicado siempre ha sido el salto entre plataformas, pero WhatsApp ya ofrece herramientas oficiales para que puedas mover tus chats de Android a iPhone sin perder el historial.

Para pasar de Android a iPhone:

En el Android, asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada y el móvil conectado a Internet.

En el iPhone nuevo (o recién restablecido de fábrica), durante la configuración inicial usa la app Trasladar a iOS y elige transferir datos desde Android.

y elige transferir datos desde Android. En Android, abre Trasladar a iOS, introduce el código que aparece en el iPhone y, cuando veas la opción, selecciona WhatsApp para incluir chats, grupos, comunidades y ajustes.

para incluir chats, grupos, comunidades y ajustes. Una vez termine la transferencia, instala WhatsApp en el iPhone, inicia sesión con el mismo número de teléfono y cuando la app lo pida, permite restaurar los datos importados.

Si vas de iPhone a iPhone, el proceso es más clásico:

Crea una copia de seguridad de tus chats en iCloud desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad en WhatsApp para iOS.

En el nuevo iPhone, instala WhatsApp, verifica el mismo número y elige restaurar la copia de iCloud cuando aparezca la opción.

En ambos casos, el mensaje clave es que WhatsApp hace casi todo el trabajo por ti: el usuario solo tiene que seguir los pasos en pantalla, usar el mismo número y asegurarse de que la copia de seguridad está actualizada.

En resumen, la plataforma ya está diseñada para que migres tu WhatsApp sin dramas, sin perder conversaciones y sin volverte loco con procesos técnicos. Entre la copia de seguridad en la nube y la transferencia directa entre teléfonos, WhatsApp se encarga de prácticamente todo para que puedas encender tu móvil nuevo y seguir chateando como si nada hubiera cambiado.

