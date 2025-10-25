WhatsApp trabaja en las menciones para todos en los grupos; así funcionan 

WhatsApp continúa ampliando sus herramientas para mejorar la comunicación dentro de los chats grupales. Para ello, la plataforma de mensajería está implementando una nueva función que permitirá mencionar a todos los miembros de un grupo con un solo comando, sin necesidad de escribir los nombres uno por uno.

Esta opción, que ya está en fase de prueba, busca facilitar la organización de conversaciones grandes y mejorar la visibilidad de mensajes importantes.

Así funciona la nueva función de menciones

De acuerdo con información de sitios especializados, la herramienta permitirá utilizar una etiqueta tipo “@todos” o “@everyone” dentro del chat grupal. Al escribirla, todos los miembros recibirán una notificación, incluso aquellos que tengan silenciadas las alertas del grupo.

La herramienta enviará una notificación a todos los miembros de un grupo sin importar que tenga el grupo silenciado. Crédito: Shutterstock

Esto convierte la función en una herramienta útil para recordatorios, anuncios o coordinaciones rápidas entre grandes equipos.

Por ahora, la función está disponible solo para usuarios de la versión beta de WhatsApp para Android (versión 2.25.26.3). Según reportes de los sitios especializados, su objetivo es facilitar la comunicación en comunidades grandes, donde las menciones individuales suelen ser poco prácticas.

En las pruebas iniciales, cualquier miembro del grupo puede usar la función, aunque WhatsApp podría limitarla a administradores cuando llegue al lanzamiento global.

La actualización llega tras una serie de mejoras recientes enfocadas en la administración de grupos, como el control de invitaciones, la búsqueda de miembros y la posibilidad de fijar mensajes. Ahora, con la inclusión de la mención global, WhatsApp busca ponerse al nivel de otras plataformas como Slack o Telegram, que desde hace tiempo permiten etiquetar a todos los integrantes mediante comandos similares.

En qué etapa se encuentra y qué se espera

Hasta el momento, WhatsApp no ha anunciado una fecha oficial para su lanzamiento en la versión estable. Las pruebas actuales se están realizando en un número reducido de usuarios y podrían extenderse a iOS y a la versión web en los próximos meses.

Expertos señalan que la función “@todos” responde a una demanda creciente de usuarios que utilizan los grupos de WhatsApp como canales de trabajo, educación o coordinación comunitaria.

